У Світязі до кінця року планують відремонтувати дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 15:22
Дорогу на Набережній у селі Світязь відремонтують вже цього року.
1,5 кілометра дорожнього покриття, від метеостанції до бази фізико-хімічного університету, ремонтуватимуть цьогоріч, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Роботи планують розпочати після закінчення купального сезону.
На облаштування цієї дороги потрібно 12,5 мільйонів гривень. Зараз відбуваються тендерні процедури.
У планах і ремонт дороги Світязь-Шацьк. На цей відрізок завершують готувати проектно-кошторисну документацію.
У керівництві району кажуть, що відремонтувати дорогу планують до кінця року.
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1,5 кілометра дорожнього покриття, від метеостанції до бази фізико-хімічного університету, ремонтуватимуть цьогоріч, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Роботи планують розпочати після закінчення купального сезону.
На облаштування цієї дороги потрібно 12,5 мільйонів гривень. Зараз відбуваються тендерні процедури.
У планах і ремонт дороги Світязь-Шацьк. На цей відрізок завершують готувати проектно-кошторисну документацію.
У керівництві району кажуть, що відремонтувати дорогу планують до кінця року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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