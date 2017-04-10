У Світязі до кінця року планують відремонтувати дорогу. ВІДЕО





1,5 кілометра дорожнього покриття, від метеостанції до бази фізико-хімічного університету, ремонтуватимуть цьогоріч, - йдеться у сюжеті



Роботи планують розпочати після закінчення купального сезону.



На облаштування цієї дороги потрібно 12,5 мільйонів гривень. Зараз відбуваються тендерні процедури.



У планах і ремонт дороги Світязь-Шацьк. На цей відрізок завершують готувати проектно-кошторисну документацію.



У керівництві району кажуть, що відремонтувати дорогу планують до кінця року.





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