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У Світязі до кінця року планують відремонтувати дорогу. ВІДЕО

У Світязі до кінця року планують відремонтувати дорогу. ВІДЕО
Дорогу на Набережній у селі Світязь відремонтують вже цього року.

1,5 кілометра дорожнього покриття, від метеостанції до бази фізико-хімічного університету, ремонтуватимуть цьогоріч, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Роботи планують розпочати після закінчення купального сезону.

На облаштування цієї дороги потрібно 12,5 мільйонів гривень. Зараз відбуваються тендерні процедури.

У планах і ремонт дороги Світязь-Шацьк. На цей відрізок завершують готувати проектно-кошторисну документацію.

У керівництві району кажуть, що відремонтувати дорогу планують до кінця року.


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Теги: дороги, ремонт, гроші, Шацьк, Світязь
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