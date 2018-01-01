Луцька екс-чиновниця стала мамою. ФОТО

Ольга Коритнєва, яка наразі мешкає у Львові, народила синочка.



Щасливою новиною вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.



Дитина з'явилася на світ у середу, 18 липня, о 8:02.



Хлопчик народився з вагою 3400 грамів та зростом 50 сантиметрів.



Нагадаємо, у лютому Ольга вийшла заміж.





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