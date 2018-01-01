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Луцька екс-чиновниця стала мамою. ФОТО

Луцька екс-чиновниця стала мамою. ФОТО
Колишня громадська діячка Луцька, екс-чиновниця Ольга Коритнєва, яка наразі мешкає у Львові, народила синочка.

Щасливою новиною вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.

Дитина з'явилася на світ у середу, 18 липня, о 8:02.

Хлопчик народився з вагою 3400 грамів та зростом 50 сантиметрів.

Нагадаємо, у лютому Ольга вийшла заміж.

Луцька екс-чиновниця стала мамою. ФОТО

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Теги: діти, поповнення
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Коментарі 1
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Вийшла заміж!? Вітаю! Думалось спочатку, що це від непорочного зачатія. Або вітром надуло. Хай росте здоровенький і щасливенький.
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