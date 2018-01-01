Луцька екс-чиновниця стала мамою. ФОТО
Сьогодні, 15:38
Колишня громадська діячка Луцька, екс-чиновниця Ольга Коритнєва, яка наразі мешкає у Львові, народила синочка.
Щасливою новиною вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.
Дитина з'явилася на світ у середу, 18 липня, о 8:02.
Хлопчик народився з вагою 3400 грамів та зростом 50 сантиметрів.
Нагадаємо, у лютому Ольга вийшла заміж.
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Щасливою новиною вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.
Дитина з'явилася на світ у середу, 18 липня, о 8:02.
Хлопчик народився з вагою 3400 грамів та зростом 50 сантиметрів.
Нагадаємо, у лютому Ольга вийшла заміж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Вийшла заміж!? Вітаю! Думалось спочатку, що це від непорочного зачатія. Або вітром надуло. Хай росте здоровенький і щасливенький.
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