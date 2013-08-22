Ні їсти зварити, ні попрати: у місті на Волині з кранів тече іржава вода
Сьогодні, 15:47
У Нововолинську з кранів тече іржава вода.
Про це написала Діана Демкович-Фурсік у спільноті-facebook «Нововолинськ інфо».
"Це одним адекватним словом назвати неможливо! Це повний срач у місті. Як люди мають робити всі свої домашні справи? Нехай мер прийде і спробує з цієї води чаю попити, ганьба, дуже шкода, що все настільки плачевно і така вода тече на протязі 20 хв", - йдеться у дописі.
У коментарях під дописом користувачі теж нарікають, що така плачевна ситуація з водою у різних районах міста.
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Про це написала Діана Демкович-Фурсік у спільноті-facebook «Нововолинськ інфо».
"Це одним адекватним словом назвати неможливо! Це повний срач у місті. Як люди мають робити всі свої домашні справи? Нехай мер прийде і спробує з цієї води чаю попити, ганьба, дуже шкода, що все настільки плачевно і така вода тече на протязі 20 хв", - йдеться у дописі.
У коментарях під дописом користувачі теж нарікають, що така плачевна ситуація з водою у різних районах міста.
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