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Ні їсти зварити, ні попрати: у місті на Волині з кранів тече іржава вода

Ні їсти зварити, ні попрати: у місті на Волині з кранів тече іржава вода
У Нововолинську з кранів тече іржава вода.

Про це написала Діана Демкович-Фурсік у спільноті-facebook «Нововолинськ інфо».

"Це одним адекватним словом назвати неможливо! Це повний срач у місті. Як люди мають робити всі свої домашні справи? Нехай мер прийде і спробує з цієї води чаю попити, ганьба, дуже шкода, що все настільки плачевно і така вода тече на протязі 20 хв", - йдеться у дописі.

У коментарях під дописом користувачі теж нарікають, що така плачевна ситуація з водою у різних районах міста.

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Теги: вода, Нововолинськ, проблема
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