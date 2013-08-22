Ні їсти зварити, ні попрати: у місті на Волині з кранів тече іржава вода

У Нововолинську з кранів тече іржава вода.Про це написалау спільноті-facebook «Нововолинськ інфо»."Це одним адекватним словом назвати неможливо! Це повний срач у місті. Як люди мають робити всі свої домашні справи? Нехай мер прийде і спробує з цієї води чаю попити, ганьба, дуже шкода, що все настільки плачевно і така вода тече на протязі 20 хв", - йдеться у дописі.У коментарях під дописом користувачі теж нарікають, що така плачевна ситуація з водою у різних районах міста.