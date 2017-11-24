Маленьких єнотиків у Луцькому зоопарку виховує чужа мама
Сьогодні, 16:12
У Луцькому зоопарку єнотика прихистила чужих покинутих малят.
Двійко новонароджених єнотів рано-вранці, щойно почавши обхід території, працівники комунального підприємства забрали від їхньої мами вже аж холодними, - написали працівники зоопарку у соцмережах.
Кажуть, батьківський інстинкт із появою малят у самички не прокинувся.
"Їх взялися відігрівати-відгодовувати ті, кого вже по праву можна називати почесними «тваринячими мамами». У боротьбі за життя цих новонароджених минуло два дні. А на третій порадувала трійнею ще одна самичка єнота. І те, як вона за ними доглядала, викликало лишень щире замилування", - йдеться у дописі.
Співробітники зоопарку прийняли відчайдушне рішення – спробувати підсадити малюків до іншої мами.
"Словами не передати тієї радості, яку всі відчули, коли єнотиха не відкинула малят, які виявилися не потрібними власній мамі. Прийняла, обігріла, нагодувала, не роблячи жодної різниці між своїми і прийомними. Так вони живуть вже майже три місяці. В одному вольєрі – щаслива турботлива мама п’яти милотних хорошиків. В іншому – самичка, якій виявилися не потрібними її ж діти. І як добре, що і в тваринному світі чужих дітей не буває, а мачуха іноді краща, ніж мама", - повідомили у зоопарку.
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Двійко новонароджених єнотів рано-вранці, щойно почавши обхід території, працівники комунального підприємства забрали від їхньої мами вже аж холодними, - написали працівники зоопарку у соцмережах.
Кажуть, батьківський інстинкт із появою малят у самички не прокинувся.
"Їх взялися відігрівати-відгодовувати ті, кого вже по праву можна називати почесними «тваринячими мамами». У боротьбі за життя цих новонароджених минуло два дні. А на третій порадувала трійнею ще одна самичка єнота. І те, як вона за ними доглядала, викликало лишень щире замилування", - йдеться у дописі.
Співробітники зоопарку прийняли відчайдушне рішення – спробувати підсадити малюків до іншої мами.
"Словами не передати тієї радості, яку всі відчули, коли єнотиха не відкинула малят, які виявилися не потрібними власній мамі. Прийняла, обігріла, нагодувала, не роблячи жодної різниці між своїми і прийомними. Так вони живуть вже майже три місяці. В одному вольєрі – щаслива турботлива мама п’яти милотних хорошиків. В іншому – самичка, якій виявилися не потрібними її ж діти. І як добре, що і в тваринному світі чужих дітей не буває, а мачуха іноді краща, ніж мама", - повідомили у зоопарку.
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