Які особливості має подобова оренда*





Тонкощі подобової оренди



Це не така вже й проста справа, як здається. Потрібно розуміти, що тут є свої тонкощі і особливості. Недостатньо тільки мати квартиру, а її ще слід привести в порядок. Тобто потрібно зробити хоча б косметичний ремонт. Звичайно, що рівень ремонту залежить від того якого класу буде квартира.



При організації добового бізнесу, треба визначити які функції виконуватиме квартира - це квартира для вечірок, для студентів, для відряджень, для туристів і т.д. Багато в чому це визначає розташування житла. Скажімо, подобова квартира знаходиться біля великого бізнес-центру, тоді орендарями часто будуть бізнесмени. Якщо ж квартира знаходиться біля ВНЗ, то готуйтеся до зустрічі студентів. А квартира біля моря зустрічатиме туристів. Природно, що в залежності від того, хто клієнт, залежить і попит. Наприклад, квартира на морському узбережжі, в такому випадку буде спрацьовувати сезонний фактор, і попит буде залежати від нього.



Чистота і порядок важливі в цій сфері. Добова квартира - це не тільки джерело доходу, але і постійне джерело праці.







Потрібно щоб завжди було чисто, все повинно бути вимито, вичищено і випрано. Ніяких брудних, вологих рушників і брудної білизни, все повинно бути випрано і випрасувано. Все повинно виглядати так, ніби квартира здається вперше. Ні, не обманювати клієнта, а зробити так, щоб кожен відчував себе комфортно, щоб лягав в чисту постіль і не знаходив там слідів від попередніх постояльців, а у ванній або на кухні докази, що хтось до нього вже жив. Необхідно, щоб клієнту було приємно перебувати в квартирі.



Не забувайте ще й про те, щоб ціна квартири була адекватною, в повній відповідності з її якістю. Ціна вище, а якість нижче - це явний шлях до провалу. Але цілком прийнятно, коли навпаки, тобто ціна нижче, а ось якість вище. Таким чином, можна робити акції і знижки для клієнтів і тим самим зробити собі гарну рекламу і просувати свій бізнес.



Залучення клієнтів







Добова оренда може приносити хороший дохід, але немає ніяких гарантій, ви не можете бути впевнені в стабільному і щомісячному доході, все залежить від попиту. Клієнтів потрібно шукати завжди, але не завжди ви їх зможете знайти.



Тут є всі можливості для вдалих пошуків. Це дуже популярний портал, тому щодня на цьому майданчику тисячі туристів, які хочуть зняти квартиру в різних куточках України. На порталі абсолютно безпечно можуть себе почувати обидві сторони, так як вжито всіх заходів і створені всі умови для безпечного бронювання. Є можливість прямого спілкування сторін. Надаються всі зручності для ефективної роботи в сфері подобової оренди. Vlasne.ua - це сучасний портал з великими можливостями, які зроблять ваш бізнес процвітаючим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Добова оренда вигідна справа, але це не автоматичний дохід. Щоб перетворити подобову оренду в успішний бізнес, треба дуже постаратися і попрацювати. На ринку велика конкуренція, а це означає, що потрібно бути на рівні і не поступатися своїм конкурентам, зайняти свою нішу в цій сфері.Це не така вже й проста справа, як здається. Потрібно розуміти, що тут є свої тонкощі і особливості. Недостатньо тільки мати квартиру, а її ще слід привести в порядок. Тобто потрібно зробити хоча б косметичний ремонт. Звичайно, що рівень ремонту залежить від того якого класу буде квартира.При організації добового бізнесу, треба визначити які функції виконуватиме квартира - це квартира для вечірок, для студентів, для відряджень, для туристів і т.д. Багато в чому це визначає розташування житла. Скажімо, подобова квартира знаходиться біля великого бізнес-центру, тоді орендарями часто будуть бізнесмени. Якщо ж квартира знаходиться біля ВНЗ, то готуйтеся до зустрічі студентів. А квартира біля моря зустрічатиме туристів. Природно, що в залежності від того, хто клієнт, залежить і попит. Наприклад, квартира на морському узбережжі, в такому випадку буде спрацьовувати сезонний фактор, і попит буде залежати від нього.Чистота і порядок важливі в цій сфері. Добова квартира - це не тільки джерело доходу, але і постійне джерело праці.Потрібно щоб завжди було чисто, все повинно бути вимито, вичищено і випрано. Ніяких брудних, вологих рушників і брудної білизни, все повинно бути випрано і випрасувано. Все повинно виглядати так, ніби квартира здається вперше. Ні, не обманювати клієнта, а зробити так, щоб кожен відчував себе комфортно, щоб лягав в чисту постіль і не знаходив там слідів від попередніх постояльців, а у ванній або на кухні докази, що хтось до нього вже жив. Необхідно, щоб клієнту було приємно перебувати в квартирі.Не забувайте ще й про те, щоб ціна квартири була адекватною, в повній відповідності з її якістю. Ціна вище, а якість нижче - це явний шлях до провалу. Але цілком прийнятно, коли навпаки, тобто ціна нижче, а ось якість вище. Таким чином, можна робити акції і знижки для клієнтів і тим самим зробити собі гарну рекламу і просувати свій бізнес.Добова оренда може приносити хороший дохід, але немає ніяких гарантій, ви не можете бути впевнені в стабільному і щомісячному доході, все залежить від попиту. Клієнтів потрібно шукати завжди, але не завжди ви їх зможете знайти. Портал подобової оренди Vlasne.ua має всі можливості для того, щоб привернути увагу цільової аудиторії до вашого об'єкта.Тут є всі можливості для вдалих пошуків. Це дуже популярний портал, тому щодня на цьому майданчику тисячі туристів, які хочуть зняти квартиру в різних куточках України. На порталі абсолютно безпечно можуть себе почувати обидві сторони, так як вжито всіх заходів і створені всі умови для безпечного бронювання. Є можливість прямого спілкування сторін. Надаються всі зручності для ефективної роботи в сфері подобової оренди. Vlasne.ua - це сучасний портал з великими можливостями, які зроблять ваш бізнес процвітаючим.

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