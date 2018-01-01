На Волині офіцеру дали 9 років тюрми за вбивство солдата





Так, 17 липня Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду підтримав позицію військової прокуратури Луцького гарнізону і залишив без змін вирок суду першої та ухвалу суду апеляційної інстанцій, повністю відмовивши у задоволені касаційної скарги захисника обвинуваченого, - інформує прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.



Зазначимо, що 30 травня 2016 року Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав винним старшого лейтенанта у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), та засудив його на 9 років позбавлення волі. При цьому, в листопаді того ж року Апеляційний суд Волинської області залишив без змін вирок місцевого суду.



Прокурори довели, що 18 листопада 2014 року близько 20.00 год. на виході із приміщення казарми танкового батальйону однієї з військових частин між двома військовослужбовцями виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин. У результаті чого старший лейтенант наніс солдату один ціленаправлений удар колото-ріжучим предметом у грудну клітину. Отримана травма потерпілого виявилася несумісна із життям.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військова прокуратура відстояла в касації реальну міру покарання офіцеру за вбивство співслужбовця Так, 17 липня Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду підтримав позицію військової прокуратури Луцького гарнізону і залишив без змін вирок суду першої та ухвалу суду апеляційної інстанцій, повністю відмовивши у задоволені касаційної скарги захисника обвинуваченого, - інформує прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.Зазначимо, що 30 травня 2016 року Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав винним старшого лейтенанта у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), та засудив його на 9 років позбавлення волі. При цьому, в листопаді того ж року Апеляційний суд Волинської області залишив без змін вирок місцевого суду.Прокурори довели, що 18 листопада 2014 року близько 20.00 год. на виході із приміщення казарми танкового батальйону однієї з військових частин між двома військовослужбовцями виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин. У результаті чого старший лейтенант наніс солдату один ціленаправлений удар колото-ріжучим предметом у грудну клітину. Отримана травма потерпілого виявилася несумісна із життям.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію