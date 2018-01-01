Волинянин може потрапити за ґрати за нелегальну переправу людини за кордон

Волинянин може сісти на 10 років за незаконне переправлення громадянина через кордон.31-річного мешканцем села Гута Ратнівського району судитимуть за переправлення громадянина через державний кордон України у Республіку Білорусь, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.За 200 доларів 10 травня спритник узявся переправити замовника послуг поза межами офіційного пункту пропуску у сусідню країну, де на того вже чекав білоруський "провідник".Його "застукали" працівники СБУ.Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, й невдовзі він постане перед судом.Зауважимо, що незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів, згідно з санкцією ч. 3 ст. 332 КК карається позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.