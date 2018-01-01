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Волинянин може потрапити за ґрати за нелегальну переправу людини за кордон

Волинянин може потрапити за ґрати за нелегальну переправу людини за кордон
Волинянин може сісти на 10 років за незаконне переправлення громадянина через кордон.

31-річного мешканцем села Гута Ратнівського району судитимуть за переправлення громадянина через державний кордон України у Республіку Білорусь, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

За 200 доларів 10 травня спритник узявся переправити замовника послуг поза межами офіційного пункту пропуску у сусідню країну, де на того вже чекав білоруський "провідник".

Його "застукали" працівники СБУ.

Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, й невдовзі він постане перед судом.

Зауважимо, що незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів, згідно з санкцією ч. 3 ст. 332 КК карається позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.

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Теги: суд, прокуратура, кордон, кримінал
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