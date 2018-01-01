вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому барі двоє чоловіків не розрахувалися і втекли. ФОТО

У луцькому барі двоє чоловіків не розрахувалися і втекли. ФОТО
У луцькому барі "Космос" двоє молодиків пішли, не розрахувавшись.

Про це у соцмережах повідомила лучанка Nastia Ciplyuk.

За її словами, двоє чоловіків, фото яких вона прикріпила, пішли і не розрахувалися.

Інцидент стався у середу, 18 липня, у барі "Космос", що на вулиці Євгена Коновальця, 1Б.

"Сьогодні у барі два молодика не розрахувались і втікли)тому якщо ви себе впізнали на фото ,прийдіть і розрахуйтесь (або ми скинемо фото ваших фейсів", - йдеться у повідомленні дівчини в соцмережах.

У луцькому барі двоє чоловіків не розрахувалися і втекли. ФОТО
У луцькому барі двоє чоловіків не розрахувалися і втекли. ФОТО
У луцькому барі двоє чоловіків не розрахувалися і втекли. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заклад, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі «накрили» ще одне нелегальне казино
Сьогодні, 17:29
Показали красу ЖК «Парковий квартал» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО*
Сьогодні, 17:24
У луцькому барі двоє чоловіків не розрахувалися і втекли. ФОТО
Сьогодні, 17:14
Волинянин може потрапити за ґрати за нелегальну переправу людини за кордон
Сьогодні, 17:04
На Волині офіцеру дали 9 років тюрми за вбивство солдата
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
Луцьке кафе розшукує своїх «героїв»: відпочили і не заплатили. ВІДЕО Луцьке кафе розшукує своїх «героїв»: відпочили і не заплатили. ВІДЕО
27 березень, 14:52
У Світязі до кінця року планують відремонтувати дорогу. ВІДЕО У Світязі до кінця року планують відремонтувати дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 15:22
На Волині чоловік поцупив гроші зі скарбнички дитини і отримав «умовне» На Волині чоловік поцупив гроші зі скарбнички дитини і отримав «умовне»
Сьогодні, 12:23
Волинянину «світить» 3 роки тюрми за шахрайство Волинянину «світить» 3 роки тюрми за шахрайство
17 липень, 16:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі «накрили» ще одне нелегальне казино
Сьогодні, 17:29
 0
Показали красу ЖК «Парковий квартал» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО*
Сьогодні, 17:24
 0
У луцькому барі двоє чоловіків не розрахувалися і втекли. ФОТО
Сьогодні, 17:14
 0
Волинянин може потрапити за ґрати за нелегальну переправу людини за кордон
Сьогодні, 17:04
 0
На Волині офіцеру дали 9 років тюрми за вбивство солдата
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8