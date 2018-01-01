У луцькому барі двоє чоловіків не розрахувалися і втекли. ФОТО
Сьогодні, 17:14
У луцькому барі "Космос" двоє молодиків пішли, не розрахувавшись.
Про це у соцмережах повідомила лучанка Nastia Ciplyuk.
За її словами, двоє чоловіків, фото яких вона прикріпила, пішли і не розрахувалися.
Інцидент стався у середу, 18 липня, у барі "Космос", що на вулиці Євгена Коновальця, 1Б.
"Сьогодні у барі два молодика не розрахувались і втікли)тому якщо ви себе впізнали на фото ,прийдіть і розрахуйтесь (або ми скинемо фото ваших фейсів", - йдеться у повідомленні дівчини в соцмережах.
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Про це у соцмережах повідомила лучанка Nastia Ciplyuk.
За її словами, двоє чоловіків, фото яких вона прикріпила, пішли і не розрахувалися.
Інцидент стався у середу, 18 липня, у барі "Космос", що на вулиці Євгена Коновальця, 1Б.
"Сьогодні у барі два молодика не розрахувались і втікли)тому якщо ви себе впізнали на фото ,прийдіть і розрахуйтесь (або ми скинемо фото ваших фейсів", - йдеться у повідомленні дівчини в соцмережах.
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