У Володимирі накрили ще одне нелегальне казино
Сьогодні, 17:29
Діяльність ще одного незаконного грального закладу припинено у Володимирі-Волинському.
Правоохоронці провели санкціонований судом обшук у ще одному гральному закладі у Володимирі-Волинському, - повідомив прокурор Волині Максим Киричук.
У ході обшуку вилучили гроші, 7 комп’ютерів та інше електрообладнання, за допомогою якого клієнтам незаконно надавались послуги у сфері грального бізнесу.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. У провадженні призначили низку експертиз. Вживаються заходи задля притягнення організаторів незаконного бізнесу до передбаченої законом відповідальності.
Нагадаємо, напередодні у Володимирі-Волинському закрили ще два гральні заклади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Правоохоронці провели санкціонований судом обшук у ще одному гральному закладі у Володимирі-Волинському, - повідомив прокурор Волині Максим Киричук.
У ході обшуку вилучили гроші, 7 комп’ютерів та інше електрообладнання, за допомогою якого клієнтам незаконно надавались послуги у сфері грального бізнесу.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. У провадженні призначили низку експертиз. Вживаються заходи задля притягнення організаторів незаконного бізнесу до передбаченої законом відповідальності.
Нагадаємо, напередодні у Володимирі-Волинському закрили ще два гральні заклади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі накрили ще одне нелегальне казино
Сьогодні, 17:29
У луцькому барі двоє чоловіків не розрахувалися і втекли. ФОТО
Сьогодні, 17:14
На Волині офіцеру дали 9 років тюрми за вбивство солдата
Сьогодні, 16:50