У Володимирі накрили ще одне нелегальне казино





Правоохоронці провели санкціонований судом обшук у ще одному гральному закладі у Володимирі-Волинському, - повідомив прокурор Волині Максим Киричук.



У ході обшуку вилучили гроші, 7 комп’ютерів та інше електрообладнання, за допомогою якого клієнтам незаконно надавались послуги у сфері грального бізнесу.



Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. У провадженні призначили низку експертиз. Вживаються заходи задля притягнення організаторів незаконного бізнесу до передбаченої законом відповідальності.



Нагадаємо, напередодні у Володимирі-Волинському





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