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У Володимирі накрили ще одне нелегальне казино

У Володимирі накрили ще одне нелегальне казино
Діяльність ще одного незаконного грального закладу припинено у Володимирі-Волинському.

Правоохоронці провели санкціонований судом обшук у ще одному гральному закладі у Володимирі-Волинському, - повідомив прокурор Волині Максим Киричук.

У ході обшуку вилучили гроші, 7 комп’ютерів та інше електрообладнання, за допомогою якого клієнтам незаконно надавались послуги у сфері грального бізнесу.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. У провадженні призначили низку експертиз. Вживаються заходи задля притягнення організаторів незаконного бізнесу до передбаченої законом відповідальності.

Нагадаємо, напередодні у Володимирі-Волинському закрили ще два гральні заклади.

У Володимирі накрили ще одне нелегальне казино
У Володимирі накрили ще одне нелегальне казино

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Теги: прокуратура, казино, гральний бізнес
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