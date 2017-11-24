У Луцькому замку – фестиваль документалок

Фестиваль документальних фільмів Lampa.doc цього року проходить вже втретє. Стартував він 15 червня на запорізькій Хортиці, а от у Луцьку Lampa.doc святкуватиме свій екватор.Кіноманів чекатимуть 3-5 серпня у Замку Любарта. Початок показів о 21:30, - повідомили на сайті луцької мерії.Щороку географія Lampa.doc розширюється, і 2018 він охопить вже дев’ять міст України. Фестивальний тур довжиною у три місяці після старту у Запоріжжі вже відвідав Бердянськ, Краматорськ, Червоноград та Ужгород. Окрім того покази українського та польського кіно відбулися у Варшаві. Нарешті дісталися і до Волині, де Lampa.doc гоститиме втретє на незмінній локації – в Замку Любарта.Як і минулоріч, в кожному з обраних міст протягом трьох вечорів просто неба можна буде дивитись цікаву документалістику. Добірка Lampa.doc складається з високоякісних фільмів виробництва України і Польщі.Цьогорічна кінопрограма фестивалю тематично спрямована на побудову діалогу між поколіннями та сімейні стосунки. Так, зокрема, презентує тему фільм-переможець Одеського міжнародного кінофестивалю «Головна роль» про видатну українську акторку Ніну Антонову, знятий її сином – одним з найкращих українських документалістів сьогодення Сергієм Буковським.Окрім кінопереглядів запланована денна освітня програма, що складатиметься з майстер-класів, лекцій, та зустрічей з режисерами.В Луцьку програма освітнього блоку буде, наразі, найбільш різноманітною і цікавою та триватиме два дні.Усі заходи фестивалю Lampa.doc відкриті для широкого загалу та є безкоштовними. Проте, звертаємо увагу, що покази відбуваються на території замку, через що необхідно придбати вхідний квиток, вартість якого складає 20 гривень. З дозволу адміністрації заповіднику було розширено перелік пільгових категорій, представники яких зможуть потрапити на територію Замку Любарта, під час проведення фестивалю Lampa.doc, безкоштовно. Серед них: учасники бойових дій, діти віком до 14 років та пенсіонери.