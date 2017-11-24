У Луцькому замку – фестиваль документалок
Сьогодні, 18:00
Фестиваль документальних фільмів Lampa.doc цього року проходить вже втретє. Стартував він 15 червня на запорізькій Хортиці, а от у Луцьку Lampa.doc святкуватиме свій екватор.
Кіноманів чекатимуть 3-5 серпня у Замку Любарта. Початок показів о 21:30, - повідомили на сайті луцької мерії.
Щороку географія Lampa.doc розширюється, і 2018 він охопить вже дев’ять міст України. Фестивальний тур довжиною у три місяці після старту у Запоріжжі вже відвідав Бердянськ, Краматорськ, Червоноград та Ужгород. Окрім того покази українського та польського кіно відбулися у Варшаві. Нарешті дісталися і до Волині, де Lampa.doc гоститиме втретє на незмінній локації – в Замку Любарта.
Як і минулоріч, в кожному з обраних міст протягом трьох вечорів просто неба можна буде дивитись цікаву документалістику. Добірка Lampa.doc складається з високоякісних фільмів виробництва України і Польщі.
Цьогорічна кінопрограма фестивалю тематично спрямована на побудову діалогу між поколіннями та сімейні стосунки. Так, зокрема, презентує тему фільм-переможець Одеського міжнародного кінофестивалю «Головна роль» про видатну українську акторку Ніну Антонову, знятий її сином – одним з найкращих українських документалістів сьогодення Сергієм Буковським.
Окрім кінопереглядів запланована денна освітня програма, що складатиметься з майстер-класів, лекцій, та зустрічей з режисерами.
В Луцьку програма освітнього блоку буде, наразі, найбільш різноманітною і цікавою та триватиме два дні.
Усі заходи фестивалю Lampa.doc відкриті для широкого загалу та є безкоштовними. Проте, звертаємо увагу, що покази відбуваються на території замку, через що необхідно придбати вхідний квиток, вартість якого складає 20 гривень. З дозволу адміністрації заповіднику було розширено перелік пільгових категорій, представники яких зможуть потрапити на територію Замку Любарта, під час проведення фестивалю Lampa.doc, безкоштовно. Серед них: учасники бойових дій, діти віком до 14 років та пенсіонери.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Кіноманів чекатимуть 3-5 серпня у Замку Любарта. Початок показів о 21:30, - повідомили на сайті луцької мерії.
Щороку географія Lampa.doc розширюється, і 2018 він охопить вже дев’ять міст України. Фестивальний тур довжиною у три місяці після старту у Запоріжжі вже відвідав Бердянськ, Краматорськ, Червоноград та Ужгород. Окрім того покази українського та польського кіно відбулися у Варшаві. Нарешті дісталися і до Волині, де Lampa.doc гоститиме втретє на незмінній локації – в Замку Любарта.
Як і минулоріч, в кожному з обраних міст протягом трьох вечорів просто неба можна буде дивитись цікаву документалістику. Добірка Lampa.doc складається з високоякісних фільмів виробництва України і Польщі.
Цьогорічна кінопрограма фестивалю тематично спрямована на побудову діалогу між поколіннями та сімейні стосунки. Так, зокрема, презентує тему фільм-переможець Одеського міжнародного кінофестивалю «Головна роль» про видатну українську акторку Ніну Антонову, знятий її сином – одним з найкращих українських документалістів сьогодення Сергієм Буковським.
Окрім кінопереглядів запланована денна освітня програма, що складатиметься з майстер-класів, лекцій, та зустрічей з режисерами.
В Луцьку програма освітнього блоку буде, наразі, найбільш різноманітною і цікавою та триватиме два дні.
Усі заходи фестивалю Lampa.doc відкриті для широкого загалу та є безкоштовними. Проте, звертаємо увагу, що покази відбуваються на території замку, через що необхідно придбати вхідний квиток, вартість якого складає 20 гривень. З дозволу адміністрації заповіднику було розширено перелік пільгових категорій, представники яких зможуть потрапити на територію Замку Любарта, під час проведення фестивалю Lampa.doc, безкоштовно. Серед них: учасники бойових дій, діти віком до 14 років та пенсіонери.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку стартував Чемпіонат України з легкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 18:12
У Луцьку проведуть джазовий фестиваль
Сьогодні, 18:10
У Луцькому замку – фестиваль документалок
Сьогодні, 18:00
Які особливості має подобова оренда*
Сьогодні, 17:41
У Володимирі «накрили» ще одне нелегальне казино
Сьогодні, 17:29