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У Луцьку проведуть джазовий фестиваль

У Луцьку проведуть джазовий фестиваль
У Луцьку в Замку Любарта відбудеться міжнародний джазовий фестиваль Art Jazz.

"Джазуватимуть" у місті 25-26 серпня. Початок виступів о 18:00.

Довідково:

Міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation» по праву вважається одним з наймасштабніших культурних заходів Волині. Почавши свою історію у 2007 році, цей мистецький захід став її своєрідною візитною карткою.

Фестиваль об’єднує не лише різні жанри мистецтва в темі джазової музики, але й міста. Луцьк і Рівне на деякий час стають центром культурного життя та після літа починають фестивальний рух в України.

Джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation» було засновано у 2007 році; цей захід став продовженням фестивалю «New Cooperation», який відбувався у м. Луцьк з 2005 року. Відтоді географія фестивалю поширилась і до проекту приєдналось м. Рівне.

У Луцьку проведуть джазовий фестиваль



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Теги: фестиваль, джаз, анонс
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