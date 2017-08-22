У Луцьку проведуть джазовий фестиваль
Сьогодні, 18:10
У Луцьку в Замку Любарта відбудеться міжнародний джазовий фестиваль Art Jazz.
"Джазуватимуть" у місті 25-26 серпня. Початок виступів о 18:00.
Довідково:
Міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation» по праву вважається одним з наймасштабніших культурних заходів Волині. Почавши свою історію у 2007 році, цей мистецький захід став її своєрідною візитною карткою.
Фестиваль об’єднує не лише різні жанри мистецтва в темі джазової музики, але й міста. Луцьк і Рівне на деякий час стають центром культурного життя та після літа починають фестивальний рух в України.
Джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation» було засновано у 2007 році; цей захід став продовженням фестивалю «New Cooperation», який відбувався у м. Луцьк з 2005 року. Відтоді географія фестивалю поширилась і до проекту приєдналось м. Рівне.
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"Джазуватимуть" у місті 25-26 серпня. Початок виступів о 18:00.
Довідково:
Міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation» по праву вважається одним з наймасштабніших культурних заходів Волині. Почавши свою історію у 2007 році, цей мистецький захід став її своєрідною візитною карткою.
Фестиваль об’єднує не лише різні жанри мистецтва в темі джазової музики, але й міста. Луцьк і Рівне на деякий час стають центром культурного життя та після літа починають фестивальний рух в України.
Джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation» було засновано у 2007 році; цей захід став продовженням фестивалю «New Cooperation», який відбувався у м. Луцьк з 2005 року. Відтоді географія фестивалю поширилась і до проекту приєдналось м. Рівне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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