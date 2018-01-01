Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 липня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода з
проясненнями.
У Луцьку, Маневичах, Ковелі можливий невеликий дощ.
У Світязі, Любешеві, Володимирі-Волинському опадів не передбачається.
Температура повітря вночі до +18…+20 градусів, удень – +25…+27. Вітер західний, північний і північчно-західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.
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проясненнями.
У Луцьку, Маневичах, Ковелі можливий невеликий дощ.
У Світязі, Любешеві, Володимирі-Волинському опадів не передбачається.
Температура повітря вночі до +18…+20 градусів, удень – +25…+27. Вітер західний, північний і північчно-західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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