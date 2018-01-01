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Смерть у лісі: на Волині знайшли труп бабусі

Смерть у лісі: на Волині знайшли труп бабусі
У селі Озерці Горохівського району у лісі знайшли мертвою 63-річну жінку.

Померлу о близько четвертої години ранку побачила пара, яка після весілля в селі вирішила усамітнитися, - пише Волинь-нова.

Романтичним місцем обрала собі бесідку в соснині неподалік поселення.

Кажуть, що зі світу її звела оковита.

Вгледівши в сидячому положенні нерухому односельчанку, молоді люди не злякалися, однак рятувати її було вже пізно.

Озерчани жалкують за покійною. Кажуть, що зі світу її звела оковита.

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Теги: смерть, Волинь, бабуся
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