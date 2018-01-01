Смерть у лісі: на Волині знайшли труп бабусі





Померлу о близько четвертої години ранку побачила пара, яка після весілля в селі вирішила усамітнитися, - пише



Романтичним місцем обрала собі бесідку в соснині неподалік поселення.



Кажуть, що зі світу її звела оковита.



Вгледівши в сидячому положенні нерухому односельчанку, молоді люди не злякалися, однак рятувати її було вже пізно.



Озерчани жалкують за покійною. Кажуть, що зі світу її звела оковита.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Озерці Горохівського району у лісі знайшли мертвою 63-річну жінку.Померлу о близько четвертої години ранку побачила пара, яка після весілля в селі вирішила усамітнитися, - пише Волинь-нова Романтичним місцем обрала собі бесідку в соснині неподалік поселення.Кажуть, що зі світу її звела оковита.Вгледівши в сидячому положенні нерухому односельчанку, молоді люди не злякалися, однак рятувати її було вже пізно.Озерчани жалкують за покійною. Кажуть, що зі світу її звела оковита.

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