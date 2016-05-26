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Дружина Федецького покаже свою нову колекцію в Мілані

Дружина Федецького покаже свою нову колекцію в Мілані
Луцька дизайнерка і дружина футболіста Артема Федецького Юлія представить свою нову колекцію одягу в Мілані.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Відкрию вам маленький секрет. Зовсім скоро в Мілані, в рамках Milan fashion week ми представимо нову, абсолютно не схожу на всі попередні, коллекцію. Скажу тільки одне - буде монохром. Запрошення привезу з собою. Для наших постійних клієнтів розіграємо їх в подарунок!" - написала Юлія.

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Теги: Юлія Федецька, Мілан
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