Дружина Федецького покаже свою нову колекцію в Мілані

Луцька дизайнерка і дружина футболістапредставить свою нову колекцію одягу в Мілані.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook."Відкрию вам маленький секрет. Зовсім скоро в Мілані, в рамках Milan fashion week ми представимо нову, абсолютно не схожу на всі попередні, коллекцію. Скажу тільки одне - буде монохром. Запрошення привезу з собою. Для наших постійних клієнтів розіграємо їх в подарунок!" - написала Юлія.