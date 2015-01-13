В Україні заборонили ще одні ліки від тиску





Про це інформує



Йдеться про "Ванатекс Комбі" 10118, 30118 та інші серії, які ввозяться на територію України та містять "Валсартан", виготовлений "Жейзян Хуахай Фармасьютікал Ко., Лтд", Китай (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.).



Держлікслужба заборонила також "Ванатекс" 11217 та інші серіії, які містять "Валсартан" китайського виробництва.



Виробником цих продуктів є фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща.



Причина цього рішення – виявлення домішків, які можуть бути канцерогенами для людини.



Два препарати призначають для лікування артеріальної гіпертензії, відновлення організму після постінфарктного стану та при серцевій недостатності.



Нагадаємо, нещодавно



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію таблеток для лікування артеріальної гіпертензії польського виробництва.Про це інформує канал 24 з посланням на Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотикамЙдеться про "Ванатекс Комбі" 10118, 30118 та інші серії, які ввозяться на територію України та містять "Валсартан", виготовлений "Жейзян Хуахай Фармасьютікал Ко., Лтд", Китай (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.).Держлікслужба заборонила також "Ванатекс" 11217 та інші серіії, які містять "Валсартан" китайського виробництва.Виробником цих продуктів є фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща.Причина цього рішення – виявлення домішків, які можуть бути канцерогенами для людини.Два препарати призначають для лікування артеріальної гіпертензії, відновлення організму після постінфарктного стану та при серцевій недостатності.Нагадаємо, нещодавно заборонили популярні ліки від тиску

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