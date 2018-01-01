Життя вирує: фото мешканців луцького парку

Луцький фотографопублікував у мережі фото мешканців парку – комах і дрібних тварин.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.«Прогулянки парком. От літо і перейшло за половину. Не чути пташиного співу, бо пташенята вже вивелися і опановують самостійне життя. Де не де сороки посваряться з білкою, чи то між собою. Вужики мирно гріються на сонечку. І знову тиша», - йдеться у дописі.«Але життя вирує. Достатньо схилитися ближче до землі і ми побачимо інший світ. Світ комах. Саме тут зараз вирує життя. В якому свої закони і своя правда, які нам важко збагнути», - зазначив фотограф у коментарі до світлин.