Життя вирує: фото мешканців луцького парку
Сьогодні, 21:32
Луцький фотограф Олег Бурлака опублікував у мережі фото мешканців парку – комах і дрібних тварин.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Прогулянки парком. От літо і перейшло за половину. Не чути пташиного співу, бо пташенята вже вивелися і опановують самостійне життя. Де не де сороки посваряться з білкою, чи то між собою. Вужики мирно гріються на сонечку. І знову тиша», - йдеться у дописі.
«Але життя вирує. Достатньо схилитися ближче до землі і ми побачимо інший світ. Світ комах. Саме тут зараз вирує життя. В якому свої закони і своя правда, які нам важко збагнути», - зазначив фотограф у коментарі до світлин.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Прогулянки парком. От літо і перейшло за половину. Не чути пташиного співу, бо пташенята вже вивелися і опановують самостійне життя. Де не де сороки посваряться з білкою, чи то між собою. Вужики мирно гріються на сонечку. І знову тиша», - йдеться у дописі.
«Але життя вирує. Достатньо схилитися ближче до землі і ми побачимо інший світ. Світ комах. Саме тут зараз вирує життя. В якому свої закони і своя правда, які нам важко збагнути», - зазначив фотограф у коментарі до світлин.
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