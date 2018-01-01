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Волинянин лідирує у десятиборстві на чемпіонаті України

Волинянин лідирує у десятиборстві на чемпіонаті України
За підсумками виступу у п’яти дисциплінах легкоатлетичного десятиборства на чемпіонаті України в Луцьку серед лідерів – волинянин Руслан Малогловець.

Як свідчать онлайн-результати Федерації легкої атлетики України, протягом 18 липня відбулися фінали у 5 дисциплінах десятиборства. Із них у трьох волинянин Руслан Малогловець посів перше місце, у двох – друге.

За підсумками Малогловець лідирує у загальному рейтингу із 4004 очками. На другому місці – представник Вінниччини Вадим Адамчук (3948), на третьому – львів’янин Василь Іваницький (3803).

Результати виступів волинянина:

Біг на 100 м – 2 місце, переміг вінничанин Вадим Адамчук
Стрибки у довжину – 1 місце
Штовхання ядра – 1 місце
Стрибки у висоту – 1 місце
Біг на 400 метрів – 2 місце, переміг вінничанин Вадим Адамчук

Фінали у ще 5 дисциплінах відбудуться завтра, 19 липня.

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Теги: змагання, Луцьк
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