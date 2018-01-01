Волинянин лідирує у десятиборстві на чемпіонаті України
Сьогодні, 22:09
За підсумками виступу у п’яти дисциплінах легкоатлетичного десятиборства на чемпіонаті України в Луцьку серед лідерів – волинянин Руслан Малогловець.
Як свідчать онлайн-результати Федерації легкої атлетики України, протягом 18 липня відбулися фінали у 5 дисциплінах десятиборства. Із них у трьох волинянин Руслан Малогловець посів перше місце, у двох – друге.
За підсумками Малогловець лідирує у загальному рейтингу із 4004 очками. На другому місці – представник Вінниччини Вадим Адамчук (3948), на третьому – львів’янин Василь Іваницький (3803).
Результати виступів волинянина:
Біг на 100 м – 2 місце, переміг вінничанин Вадим Адамчук
Стрибки у довжину – 1 місце
Штовхання ядра – 1 місце
Стрибки у висоту – 1 місце
Біг на 400 метрів – 2 місце, переміг вінничанин Вадим Адамчук
Фінали у ще 5 дисциплінах відбудуться завтра, 19 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як свідчать онлайн-результати Федерації легкої атлетики України, протягом 18 липня відбулися фінали у 5 дисциплінах десятиборства. Із них у трьох волинянин Руслан Малогловець посів перше місце, у двох – друге.
За підсумками Малогловець лідирує у загальному рейтингу із 4004 очками. На другому місці – представник Вінниччини Вадим Адамчук (3948), на третьому – львів’янин Василь Іваницький (3803).
Результати виступів волинянина:
Біг на 100 м – 2 місце, переміг вінничанин Вадим Адамчук
Стрибки у довжину – 1 місце
Штовхання ядра – 1 місце
Стрибки у висоту – 1 місце
Біг на 400 метрів – 2 місце, переміг вінничанин Вадим Адамчук
Фінали у ще 5 дисциплінах відбудуться завтра, 19 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин лідирує у десятиборстві на чемпіонаті України
Сьогодні, 22:09
Позитивні ляльки прославили майстриню з Луцька
Сьогодні, 21:49
Життя вирує: фото мешканців луцького парку
Сьогодні, 21:32
У Луцьку загорівся тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 20:21