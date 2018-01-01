Волинянин лідирує у десятиборстві на чемпіонаті України

чемпіонаті України в Луцьку серед лідерів – волинянин Руслан Малогловець.



Як свідчать онлайн-результати Федерації легкої атлетики України, протягом 18 липня відбулися фінали у 5 дисциплінах десятиборства. Із них у трьох волинянин Руслан Малогловець посів перше місце, у двох – друге.



За підсумками Малогловець лідирує у загальному рейтингу із 4004 очками. На другому місці – представник Вінниччини Вадим Адамчук (3948), на третьому – львів’янин Василь Іваницький (3803).



Результати виступів волинянина:



Біг на 100 м – 2 місце, переміг вінничанин Вадим Адамчук

Стрибки у довжину – 1 місце

Штовхання ядра – 1 місце

Стрибки у висоту – 1 місце

Біг на 400 метрів – 2 місце, переміг вінничанин Вадим Адамчук



Фінали у ще 5 дисциплінах відбудуться завтра, 19 липня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За підсумками виступу у п’яти дисциплінах легкоатлетичного десятиборства насеред лідерів – волинянинЯк свідчать онлайн-результати Федерації легкої атлетики України, протягом 18 липня відбулися фінали у 5 дисциплінах десятиборства. Із них у трьох волинянин Руслан Малогловець посів перше місце, у двох – друге.За підсумками Малогловець лідирує у загальному рейтингу із 4004 очками. На другому місці – представник Вінниччини(3948), на третьому – львів’янин(3803).Результати виступів волинянина:Біг на 100 м – 2 місце, переміг вінничанин Вадим АдамчукСтрибки у довжину – 1 місцеШтовхання ядра – 1 місцеСтрибки у висоту – 1 місцеБіг на 400 метрів – 2 місце, переміг вінничанин Вадим АдамчукФінали у ще 5 дисциплінах відбудуться завтра, 19 липня.

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