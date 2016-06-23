У волинському виші – ще одна нова спеціальність



Східноєвропейський національний університет Лесі Українки готуватиме фахівців за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)».



Про це йдеться у повідомленні на сторінці вишу у соціальній мережі Facebook.



Університет одним із перших в Україні та регіоні ліцензував спеціальність «Середня освіта (Природничі науки)», за якою готуватимуть фахівців-педагогів природничого профілю з використанням новітніх європейських та світових стандартів у сфері інтегрованої освіти.



Раніше стало відомо, що також на хімічному факультеті відкрили нову спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» для підготовки здобувачів ступеня магістра на базі повної загальної середньої освіти.







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