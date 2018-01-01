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Дали квартиру лучанці, яка з родиною мешкає у технічному приміщенні банку

Дали квартиру лучанці, яка з родиною мешкає у технічному приміщенні банку
Дві родини у Луцьку отримають безкоштовні квартири.

Таке рішення ухвалили члени виконавчого комітету Луцької міської ради 18 липня, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Зокрема ордер на однокімнатну квартиру (площею 40,2 кв) за адресою Ковельська, 29 вручать Олені Грушецькій з сім’єю (5 осіб). Раніше вона проживала в двокімнатній квартирі площею 36,1 кв м. Помешкання їй дають в новобудові, яку звели на місці старого знесеного будинку.

За цією ж адресою квартиру (площею 45,9 кв м) виділяють і Ніні Шимчук з сім’єю, яка проживає в технічному приміщенні «Ощадбанку». Проте, в банку вимагають, аби жінка, яка має інвалідність, виселилась, а куди йти їй немає. Тож члени виконкому вирішили надати лучанці житлову площу.

Зауважимо, загалом на квартирній черзі «загальній» перебуває близько 1600 осіб, вона формувалася ще з 1975 року. У списку позачерговиків перебуває 240 осіб, формувати цей перелік розпочали із 1985 року. Пільговий список був сформований із 1980 року й налічує понад 750 лучан. У черзі на отримання соціального житла є близько 70 людей, цей перелік почали формувати з 2008 року.

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Теги: квартира, Луцьк
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