19 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради(на фото).Також день народження 19 липня у депутата Луцької міської радита екс-депутата Волинської обласної радиВітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Валентин, Василь та Інокентій.Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.19 липня 1944-го місто Любомль визволили від німців.А 2005 року у цей день освятили перший фундамент під будівництво заводу з виготовлення автомобільних кабельних мереж «Кромберг енд Шуберт».