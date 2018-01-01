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Підприємці побоюються, що втратять місця на луцькому ринку

Підприємці побоюються, що втратять місця на луцькому ринку
Підприємці, які працюють на луцькому ринку «Шанс», побоюються, що можуть позбутися робочих місць.

Про це повідомляє Перший.

Люди не стали чекати поки їх попросять звільнити торгові площі і навідались до мерії, аби отримати відповіді на такі важливі для них питання.

Підприємці дізналися, що на сесію міськради було винесено питання про продовження оренди земельної ділянки під ринком «Шанс», де розміщені їхні контейнери.

Як виявилось обранці громади не підтримали цю пропозицію. Це означає що договір, який закінчиться в жовтні, в подальшому можуть і не продовжити.

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Теги: ринок, Луцьк
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