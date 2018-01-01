На Волині спіймали шахраїв, які вигадали «плановий сервіс кондиціонерів»

У Ковелі вдалося затримати шахраїв, які вимагали гроші за «плановий сервіс кондиціонерів».Про це у соціальній мережі Facebook написав депутат Ковельської міськрадиДепутат розповів про «розводняк» по-ковельськи». За його словами, декілька днів тому почали телефонувати клієнти, що до них у магазин прийшли два чоловіки та змушують зробити нібито плановий сервіс кондиціонерів.«Подзвонили з ювелірного магазину, що з них вимагають гроші за чистку кондиціонерів, швидко приїхавши туди, затримав їх, викликав поліцію. На їх рахунку дуже багато ошуканих закладів», - зазначив Клімук