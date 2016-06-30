Медики дозволили купатися в Турії
Сьогодні, 08:32
Фахівці Волинського обласного лабораторного центру МОЗ стверджують, що вода в річці Турія є придатною для купання.
Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій порушили питання якості води в річці Турія, яке влітку набуло особливої актуальності.
З цього приводу виступила завідувач Ковельського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Людмила Маляр. Вона повідомила, що річка нині є повноводною і вона має здатність до самоочищення.
На сьогодні вода відповідає гігієнічним вимогам та показникам безпеки і є придатною для купання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій порушили питання якості води в річці Турія, яке влітку набуло особливої актуальності.
З цього приводу виступила завідувач Ковельського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Людмила Маляр. Вона повідомила, що річка нині є повноводною і вона має здатність до самоочищення.
На сьогодні вода відповідає гігієнічним вимогам та показникам безпеки і є придатною для купання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Яким був міст через Вижівку сто років тому
Сьогодні, 08:35
Медики дозволили купатися в Турії
Сьогодні, 08:32
Атракціони в луцькому парку працюватимуть до кінця осені
Сьогодні, 08:14