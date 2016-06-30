Медики дозволили купатися в Турії

Фахівці Волинського обласного лабораторного центру МОЗ стверджують, що вода в річці Турія є придатною для купання.Про це повідомили у Ковельській міськраді.Під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій порушили, яке влітку набуло особливої актуальності.З цього приводу виступила завідувач Ковельського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України». Вона повідомила, що річка нині є повноводною і вона має здатність до самоочищення.На сьогодні вода відповідає гігієнічним вимогам та показникам безпеки і є придатною для купання.