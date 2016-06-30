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Медики дозволили купатися в Турії

Медики дозволили купатися в Турії
Фахівці Волинського обласного лабораторного центру МОЗ стверджують, що вода в річці Турія є придатною для купання.

Про це повідомили у Ковельській міськраді.

Під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій порушили питання якості води в річці Турія, яке влітку набуло особливої актуальності.

З цього приводу виступила завідувач Ковельського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Людмила Маляр. Вона повідомила, що річка нині є повноводною і вона має здатність до самоочищення.

На сьогодні вода відповідає гігієнічним вимогам та показникам безпеки і є придатною для купання.

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Теги: купання, Турія, лікарі
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