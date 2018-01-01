Закривавлений пес викликав переполох у дитячому таборі біля Луцька
Сьогодні, 00:44
У дитячому таборі «Ровесник», що поблизу села Забороль на Волині, закривавлений алабай увірвався на територію. Собака серйозно налякав юних відпочивальників.
Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Вожаті зреагували оперативно. Чоловіки загнали пса на огороджений футбольний майданчик, викликали поліцію та зателефонували в КП «Ласка».
«Надали першу допомогу, залишили в себе. На ранок найшлись власники, відгукнулись, бо кинули зразу в інтернет. Приїхали, прооперували тваринку, зашили лапку. Зараз пес знаходиться у власників, все добре», - розповів виконувач обов’язків директора КП «Ласка» Сергій Скумс.
За словами власників, собака перестрибнув паркан, висотою метр 80 сантиметрів. Проте, чому він це зробив - невідомо.
Нині в комунальному підприємстві схожих повідомлень, коли собаки лякають людей, - вистачає. Просять владу збільшити фінансування, аби була можливість платити зарплату нічній бригаді, яка вирішуватиме такі проблеми.
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Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Вожаті зреагували оперативно. Чоловіки загнали пса на огороджений футбольний майданчик, викликали поліцію та зателефонували в КП «Ласка».
«Надали першу допомогу, залишили в себе. На ранок найшлись власники, відгукнулись, бо кинули зразу в інтернет. Приїхали, прооперували тваринку, зашили лапку. Зараз пес знаходиться у власників, все добре», - розповів виконувач обов’язків директора КП «Ласка» Сергій Скумс.
За словами власників, собака перестрибнув паркан, висотою метр 80 сантиметрів. Проте, чому він це зробив - невідомо.
Нині в комунальному підприємстві схожих повідомлень, коли собаки лякають людей, - вистачає. Просять владу збільшити фінансування, аби була можливість платити зарплату нічній бригаді, яка вирішуватиме такі проблеми.
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