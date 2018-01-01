При народженні дитини у Ковелі вручатимуть «пакунок малюка»
Сьогодні, 06:19
У Ковелі при народженні дитини батькам вручатимуть одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка».
Про це повідомила начальник управління соціального захисту населення Ковельської міськради Софія Сагаль.
За інформацією Сагаль, набула чинності постанова Кабміну № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».
«Пакунок малюка» - це набір потрібних речей для новонародженого. Він передбачений для всіх сімей, в яких дитина з’явиться на світ після 1 вересня 2018 року. Отримуватимуть його батьки під час виписки з пологового будинку.
Вартість цієї одноразової натуральної допомоги, без урахування витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов’язаних з комплектуванням пакунків і доставки їх до пологових будинків, становитиме близько 5 тисяч гривень.
У разі відсутності батьків набір видадуть родичам, патронатним вихователям.
Допомога не надається у випадках:
-відмови від новонародженої дитини у пологовому будинку;
-відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування немовляти в будинку дитини при установі виконання покарань;
-смерті новонародженого в пологовому будинку.
Також вартість «пакунку малюка» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до чинного законодавства.
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Про це повідомила начальник управління соціального захисту населення Ковельської міськради Софія Сагаль.
За інформацією Сагаль, набула чинності постанова Кабміну № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».
«Пакунок малюка» - це набір потрібних речей для новонародженого. Він передбачений для всіх сімей, в яких дитина з’явиться на світ після 1 вересня 2018 року. Отримуватимуть його батьки під час виписки з пологового будинку.
Вартість цієї одноразової натуральної допомоги, без урахування витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов’язаних з комплектуванням пакунків і доставки їх до пологових будинків, становитиме близько 5 тисяч гривень.
У разі відсутності батьків набір видадуть родичам, патронатним вихователям.
Допомога не надається у випадках:
-відмови від новонародженої дитини у пологовому будинку;
-відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування немовляти в будинку дитини при установі виконання покарань;
-смерті новонародженого в пологовому будинку.
Також вартість «пакунку малюка» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до чинного законодавства.
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