При народженні дитини у Ковелі вручатимуть «пакунок малюка»

У Ковелі при народженні дитини батькам вручатимуть одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка».Про це повідомила начальник управління соціального захисту населення Ковельської міськрадиЗа інформацією Сагаль, набула чинності постанова Кабміну № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».«Пакунок малюка» - це набір потрібних речей для новонародженого. Він передбачений для всіх сімей, в яких дитина з’явиться на світ після 1 вересня 2018 року. Отримуватимуть його батьки під час виписки з пологового будинку.Вартість цієї одноразової натуральної допомоги, без урахування витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов’язаних з комплектуванням пакунків і доставки їх до пологових будинків, становитиме близько 5 тисяч гривень.У разі відсутності батьків набір видадуть родичам, патронатним вихователям.Допомога не надається у випадках:-відмови від новонародженої дитини у пологовому будинку;-відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування немовляти в будинку дитини при установі виконання покарань;-смерті новонародженого в пологовому будинку.Також вартість «пакунку малюка» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до чинного законодавства.