Люди самотужки провели «виховну» роботу із хуліганом





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Нетверезий громадянин накинувся з кулаками на чоловіка і жінку в маршрутці Чорноморська в Одеській області, супроводжуючи свої дії ненормативною лексикою.







Причому, як випливає з відео, ні водій, ні пасажири нічого не зробили. У поліції встановили особу дебошира, а пізніше його затримали небайдужі громадяни і «провели виховну роботу».



«По справедливості .... в зв'язку з недавніми подіями ... » - розмістили відео із «вихованням» бешкетника у Facebook





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомі провели «виховну» роботу із бешкетником, який на Одещині побив чоловіка та жінку в маршрутці.Про це повідомляє Ділова Одеса Нетверезий громадянин накинувся з кулаками на чоловіка і жінку в маршрутці Чорноморська в Одеській області, супроводжуючи свої дії ненормативною лексикою.Причому, як випливає з відео, ні водій, ні пасажири нічого не зробили. У поліції встановили особу дебошира, а пізніше його затримали небайдужі громадяни і «провели виховну роботу».«По справедливості .... в зв'язку з недавніми подіями ... » - розмістили відео із «вихованням» бешкетника у Facebook

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