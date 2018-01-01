Люди самотужки провели «виховну» роботу із хуліганом
Сьогодні, 03:13
Невідомі провели «виховну» роботу із бешкетником, який на Одещині побив чоловіка та жінку в маршрутці.
Про це повідомляє Ділова Одеса.
Нетверезий громадянин накинувся з кулаками на чоловіка і жінку в маршрутці Чорноморська в Одеській області, супроводжуючи свої дії ненормативною лексикою.
Причому, як випливає з відео, ні водій, ні пасажири нічого не зробили. У поліції встановили особу дебошира, а пізніше його затримали небайдужі громадяни і «провели виховну роботу».
«По справедливості .... в зв'язку з недавніми подіями ... » - розмістили відео із «вихованням» бешкетника у Facebook
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Про це повідомляє Ділова Одеса.
Нетверезий громадянин накинувся з кулаками на чоловіка і жінку в маршрутці Чорноморська в Одеській області, супроводжуючи свої дії ненормативною лексикою.
Причому, як випливає з відео, ні водій, ні пасажири нічого не зробили. У поліції встановили особу дебошира, а пізніше його затримали небайдужі громадяни і «провели виховну роботу».
«По справедливості .... в зв'язку з недавніми подіями ... » - розмістили відео із «вихованням» бешкетника у Facebook
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