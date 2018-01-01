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Люди самотужки провели «виховну» роботу із хуліганом

Люди самотужки провели «виховну» роботу із хуліганом
Невідомі провели «виховну» роботу із бешкетником, який на Одещині побив чоловіка та жінку в маршрутці.

Про це повідомляє Ділова Одеса.

Нетверезий громадянин накинувся з кулаками на чоловіка і жінку в маршрутці Чорноморська в Одеській області, супроводжуючи свої дії ненормативною лексикою.



Причому, як випливає з відео, ні водій, ні пасажири нічого не зробили. У поліції встановили особу дебошира, а пізніше його затримали небайдужі громадяни і «провели виховну роботу».

«По справедливості .... в зв'язку з недавніми подіями ... » - розмістили відео із «вихованням» бешкетника у Facebook


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Теги: бешкет, поліція
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