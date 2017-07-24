Трамп заявив, що Чорногорія може почати третю світову війну

Дональд Трамп відзначився черговою скандальною заявою. Так, він висловив сумнів у необхідності захищати Чорногорію, яка є новим членом Північноатлантичного альянсу, і за його словами, може втягнути організацію у Третю світову війну.



Про це американський лідер заявив в інтерв'ю телеведучому Такеру Карлсону на телеканалі Fox News, - передає



Зокрема ведучий говорив з Трампом про статтю 5 статуту НАТО, яка передбачає, що напад на члена альянсу є нападом на всіх членів.



Журналіст запитав президента США: «Чого мій син повинен їхати до Чорногорії і захищати її від атак?»



Трамп відповів, що має таке ж запитання.



«Чорногорія – малесенька країна з дуже сильними людьми. Вони дуже агресивні люди, вони можуть стати агресивними і – вітаю – ми матимемо Третю світову війну», – наголосив Трамп.



При цьому він визнав, що, за статутом НАТО, альянс мусить захищати Чорногорію в разі нападу, тому що «все так влаштовано».



Окрім того, Трамп вкотре наголосив на необхідності для країн-членів НАТО збільшувати витрати на оборону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент СШАвідзначився черговою скандальною заявою. Так, він висловив сумнів у необхідності захищати Чорногорію, яка є новим членом Північноатлантичного альянсу, і за його словами, може втягнути організацію у Третю світову війну.Про це американський лідер заявив в інтерв'ю телеведучому Такеру Карлсону на телеканалі Fox News, - передає 24 канал Зокрема ведучий говорив з Трампом про статтю 5 статуту НАТО, яка передбачає, що напад на члена альянсу є нападом на всіх членів.Журналіст запитав президента США: «Чого мій син повинен їхати до Чорногорії і захищати її від атак?»Трамп відповів, що має таке ж запитання.«Чорногорія – малесенька країна з дуже сильними людьми. Вони дуже агресивні люди, вони можуть стати агресивними і – вітаю – ми матимемо Третю світову війну», – наголосив Трамп.При цьому він визнав, що, за статутом НАТО, альянс мусить захищати Чорногорію в разі нападу, тому що «все так влаштовано».Окрім того, Трамп вкотре наголосив на необхідності для країн-членів НАТО збільшувати витрати на оборону.

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