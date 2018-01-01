У Шацьку протестують проти сміття з інших районів
Сьогодні, 04:51
На територію Шацької ОТГ хочуть звозити сміття ще із двох районів. Місцеві мешканці проти і вважають, що від цього курортна зона може постраждати.
Про це пише Район. Шацьк.
Сміття у Шацькій об’єднаній громаді вивозить місцеве комунальне підприємство. Жителька Шацька Галина Будник каже – чисто, встають о 05.00 і все прибирають.
«У нас в селищній раді по сміттю розроблені графіки вивозу. Вивозимо по Шацьку раз в місяць. Закупляли сміттєві баки, їх вистачає. Влітку у нас інший графі, по селу Мельники і Гаївці вивозимо щотижнево. За кошти селищної ради придбали сміттєвоза», – каже начальник комунального підприємства селищної ради Іван Коваль.
Усе сміття з Шацького району звозять на місцевий полігон, який розташований поруч із селищем Шацьк.
У травні Волинська облрада затвердила програму поводження із побутовими твердими відходами на 2018-2021 роки.
«Територія області розділена на 5 зон. Із преси і опублікованих документів ми дізнались, що до Шацького полігону мають звозити сміття зі Старовижівського та Ратнівського районів. Це неприпустимо. Тут курортна зона», – каже виконувачка обов'язків селищного голови Людмила Цевух.
Водночас, у телефонній розмові радник голови ОДА Олександр Закузенний сказав, що програма не є остаточно затвердженою і пообіцяв роз’яснити ситуацію наближчим часом.
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Про це пише Район. Шацьк.
Сміття у Шацькій об’єднаній громаді вивозить місцеве комунальне підприємство. Жителька Шацька Галина Будник каже – чисто, встають о 05.00 і все прибирають.
«У нас в селищній раді по сміттю розроблені графіки вивозу. Вивозимо по Шацьку раз в місяць. Закупляли сміттєві баки, їх вистачає. Влітку у нас інший графі, по селу Мельники і Гаївці вивозимо щотижнево. За кошти селищної ради придбали сміттєвоза», – каже начальник комунального підприємства селищної ради Іван Коваль.
Усе сміття з Шацького району звозять на місцевий полігон, який розташований поруч із селищем Шацьк.
У травні Волинська облрада затвердила програму поводження із побутовими твердими відходами на 2018-2021 роки.
«Територія області розділена на 5 зон. Із преси і опублікованих документів ми дізнались, що до Шацького полігону мають звозити сміття зі Старовижівського та Ратнівського районів. Це неприпустимо. Тут курортна зона», – каже виконувачка обов'язків селищного голови Людмила Цевух.
Водночас, у телефонній розмові радник голови ОДА Олександр Закузенний сказав, що програма не є остаточно затвердженою і пообіцяв роз’яснити ситуацію наближчим часом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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