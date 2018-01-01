Атракціони в луцькому парку працюватимуть до кінця осені





Договір з підприємцями, які обслуговують нинішні атракціони, продовжили лише до кінця листопада 2018 року, - пишуть



Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко запропонувала заключити короткостроковий договір на оренду.



«Із колективним підприємством «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» ми пропонуємо заключити договір до кінця сезону – листопада. Саме такий короткостроковий договір, адже є скарги лучан», - доповіла посадовець.



Члени виконкому підтримали відповідний проект рішення.



Зауважимо, що загальна місячна орендна плата становить 7 788,11 грн.



У коментарі виданню Алла Грабко пояснила, що нарікають лучани на якісь обслуговування, низький рівень надання послуг та застаріле обладнання.



«До кінця листопада вони допрацюють, а далі будемо бачити. Зараз це питання ми вивчаємо, можливо підприємці оновлять атракціони, або ж залучимо нового інвестора, все ще в процесі вивчення. Єдине, що точно можу сказати, то це те, що в такому стані, у якому атракціони зараз, вони не можуть далі залишатися», - наголосила Алла Грабко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через скарги лучан хочуть модернізувати або замінити старі атракціони, що у центральному парку.Договір з підприємцями, які обслуговують нинішні атракціони, продовжили лише до кінця листопада 2018 року, - пишуть Волинські новини Начальник відділу управління майном міської комунальної власностізапропонувала заключити короткостроковий договір на оренду.«Із колективним підприємством «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» ми пропонуємо заключити договір до кінця сезону – листопада. Саме такий короткостроковий договір, адже є скарги лучан», - доповіла посадовець.Члени виконкому підтримали відповідний проект рішення.Зауважимо, що загальна місячна орендна плата становить 7 788,11 грн.У коментарі виданню Алла Грабко пояснила, що нарікають лучани на якісь обслуговування, низький рівень надання послуг та застаріле обладнання.«До кінця листопада вони допрацюють, а далі будемо бачити. Зараз це питання ми вивчаємо, можливо підприємці оновлять атракціони, або ж залучимо нового інвестора, все ще в процесі вивчення. Єдине, що точно можу сказати, то це те, що в такому стані, у якому атракціони зараз, вони не можуть далі залишатися», - наголосила Алла Грабко.

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