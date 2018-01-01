вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Атракціони в луцькому парку працюватимуть до кінця осені

Атракціони в луцькому парку працюватимуть до кінця осені
Через скарги лучан хочуть модернізувати або замінити старі атракціони, що у центральному парку.

Договір з підприємцями, які обслуговують нинішні атракціони, продовжили лише до кінця листопада 2018 року, - пишуть Волинські новини.

Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко запропонувала заключити короткостроковий договір на оренду.

«Із колективним підприємством «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» ми пропонуємо заключити договір до кінця сезону – листопада. Саме такий короткостроковий договір, адже є скарги лучан», - доповіла посадовець.

Члени виконкому підтримали відповідний проект рішення.

Зауважимо, що загальна місячна орендна плата становить 7 788,11 грн.

У коментарі виданню Алла Грабко пояснила, що нарікають лучани на якісь обслуговування, низький рівень надання послуг та застаріле обладнання.

«До кінця листопада вони допрацюють, а далі будемо бачити. Зараз це питання ми вивчаємо, можливо підприємці оновлять атракціони, або ж залучимо нового інвестора, все ще в процесі вивчення. Єдине, що точно можу сказати, то це те, що в такому стані, у якому атракціони зараз, вони не можуть далі залишатися», - наголосила Алла Грабко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Центральний парк, атракціони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яким був міст через Вижівку сто років тому
Сьогодні, 08:35
Медики дозволили купатися в Турії
Сьогодні, 08:32
Атракціони в луцькому парку працюватимуть до кінця осені
Сьогодні, 08:14
На Волині спіймали шахраїв, які вигадали «плановий сервіс кондиціонерів»
Сьогодні, 08:07
Ремонт двору Луцькради обійдеться у 600 тисяч
Сьогодні, 07:23
Схожі новини
Літо у луцькому парку. ФОТО Літо у луцькому парку. ФОТО
13 липень, 10:50
Ми їх добре перевіряємо, - завідувач атракціонів у луцькому парку. ВІДЕО Ми їх добре перевіряємо, - завідувач атракціонів у луцькому парку. ВІДЕО
19 червень, 10:27
Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО Докаталися: атракціони з луцького парку продають. ФОТО
15 червень, 19:52
Лучани ігнорують атракціони у центральному парку Лучани ігнорують атракціони у центральному парку
09 червень, 08:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наступного року у Луцьку відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 09:03
 0
Яким був міст через Вижівку сто років тому
Сьогодні, 08:35
 0
Медики дозволили купатися в Турії
Сьогодні, 08:32
 0
Атракціони в луцькому парку працюватимуть до кінця осені
Сьогодні, 08:14
 0
На Волині спіймали шахраїв, які вигадали «плановий сервіс кондиціонерів»
Сьогодні, 08:07
 0
Медіа
відео
1/8