Наступного року у Луцьку відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики

Голова обласної державної адміністраціїзустрівся з Міністром молоді та спорту Українита його першим заступником, Президентом федерації легкої атлетикиРозмовляли у стінах Волинської ОДА 18 липня, - повідомили у прес-службі ОДА.Зокрема, міністр прибув на відкриття чемпіонату України з легкої атлетики, який цьогоріч приймає Луцьк на стадіоні «Авангард»."Для мене ця подія дуже важлива. Це своєрідна репетиція перед чемпіонатом Європи, який наступного року теж відбудеться в Луцьку", - повідомив Ігор Жданов.Окрім того, під час розмови він поцікавився, чи фінансує область Молодіжний центр Волині, з роботою якого він ознайомиться вже 19 липня. Так, начальниця управління освіти, науки та молоді облдержадміністраціїповідомила, що цьогоріч на центр виділили 800 тисяч гривень в рамках двох обласних програм.Своєю чергою начальник відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраціїзауважив, що попри розгалужену спортивну інфраструктуру області є об`єкти, які необхідно облаштувати."Тож просимо підтримки міністерства, адже ми подавали на розгляд проекти щодо будівництва легкоатлетичних стадіонів (400 метрів) на загальну суму 46 мільйонів гривень, та 50-метрових басейнів на суму 151 мільйон, проте вони, на жаль, не пройшли", - повідомив він.Міністр Ігор Жданов запевнив, що підтримає обласні проекти:"Стосовно легкоатлетичних стадіонів – спробуємо працювати з ДФРР, а наступного року створимо якусь відповідну програму. В цьому році бюджет вже затверджений".Натомість Олександр Савченко подякував київським гостям за проявлений інтерес до Волині."Я чудово розумію, що спорт – це життя й здоров`я нації. От зараз ми побачимо стадіон, один з найбільших в західній Україні. Це не моя заслуга, проте він є і працює для громади", - резюмував Олександр Ілліч.