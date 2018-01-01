Повідомили, коли і де поховають загиблого бійця з 14-ої бригади

Іваном Мельником, прощатимуться сьогодні, 19 липня.



Про поховання загиблого Героя інформує



Про його смерть стало відомо 17 липня. Зі слів координатора центру допомоги учасникам АТО Наталії Дзекар, ще й досі не відомо деталей смерті Івана.



«Наш земляк служив на контракті у 14-ій окремій механізованій бригаді. Загинув на блокпосту біля села Катеринівка (Попаснянський район, Луганська область). Про обставини смерті поки не відомо», - розповідає координатор.



За повідомлення прес-служби Хмельницької міської ради, прощання з Героєм відбудеться 19 липня, з 12:30 годині у ритуальному центрі на вулиці Толстого. З 14:00 годин відбуватиметься служба за участю духовенства. Поховають Героя на Алеї слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове.



Нагадаємо, боєць 14 окремої механізованої бригади 41-річний





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 41-річним хмельничанином, бійцем 14-ї ОМБр, прощатимуться сьогодні, 19 липня.Про поховання загиблого Героя інформує ye.ua Про його смерть стало відомо 17 липня. Зі слів координатора центру допомоги учасникам АТО, ще й досі не відомо деталей смерті Івана.«Наш земляк служив на контракті у 14-ій окремій механізованій бригаді. Загинув на блокпосту біля села Катеринівка (Попаснянський район, Луганська область). Про обставини смерті поки не відомо», - розповідає координатор.За повідомлення прес-служби Хмельницької міської ради, прощання з Героєм відбудеться 19 липня, з 12:30 годині у ритуальному центрі на вулиці Толстого. З 14:00 годин відбуватиметься служба за участю духовенства. Поховають Героя на Алеї слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове.Нагадаємо, боєць 14 окремої механізованої бригади 41-річний хмельничанин Іван Мельник загинув 17 липня о 07:30 годин під час виконання службового завдання на Луганщині.

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