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Повідомили, коли і де поховають загиблого бійця з 14-ої бригади

Повідомили, коли і де поховають загиблого бійця з 14-ої бригади
З 41-річним хмельничанином, бійцем 14-ї ОМБр Іваном Мельником, прощатимуться сьогодні, 19 липня.

Про поховання загиблого Героя інформує ye.ua.

Про його смерть стало відомо 17 липня. Зі слів координатора центру допомоги учасникам АТО Наталії Дзекар, ще й досі не відомо деталей смерті Івана.

«Наш земляк служив на контракті у 14-ій окремій механізованій бригаді. Загинув на блокпосту біля села Катеринівка (Попаснянський район, Луганська область). Про обставини смерті поки не відомо», - розповідає координатор.

За повідомлення прес-служби Хмельницької міської ради, прощання з Героєм відбудеться 19 липня, з 12:30 годині у ритуальному центрі на вулиці Толстого. З 14:00 годин відбуватиметься служба за участю духовенства. Поховають Героя на Алеї слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове.

Нагадаємо, боєць 14 окремої механізованої бригади 41-річний хмельничанин Іван Мельник загинув 17 липня о 07:30 годин під час виконання службового завдання на Луганщині.


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Теги: смерть, боєць, поховання
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