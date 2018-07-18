Волинян просять допомогти 17-річній дівчині, яка постраждала в аварії

Софії Поліщук, яка вже третій місяць перебуває в комі.



Так, трагедія сталась 6 травня в селі Переспа Рожищенського району, де дівчину збив автомобіль. Без свідомості (кома ІІ ст.) дівчина була доставлена в лікарню бригадою швидкої допомоги, - пише



Пост із закликом про допомогу у пабліку Рожищенський часопис. Інформаційний портал розмістила Анютка Мартинюк.



"На даний час Софія находиться в комі вже 3-ій місяць. Потрібно продивжити почату реабілітацію в центрі "Модричі" (с. Модричі, Дрогобицький район, Львівська область) . 1 день реабілітаціх коштує 3700 грн.



Коштів у рідних залишилось до 18.07.2018р, лікарі кажуть, що потрібно ще 2-3 місяці реабілітації.



Батькі, рідні та близькі дуже просять допомогти врятувати Софійці життя!



Для допомоги: Приватбанк: 5168 7573 3503 2142 (Поліщук Юрій Михайлович, брат)", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що у Рожищі 16 червня під час

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