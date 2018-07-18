вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинян просять допомогти 17-річній дівчині, яка постраждала в аварії

Волинян просять допомогти 17-річній дівчині, яка постраждала в аварії
Небайдужих волинян просять допомогти коштами в лікуванні 17-річної Софії Поліщук, яка вже третій місяць перебуває в комі.

Так, трагедія сталась 6 травня в селі Переспа Рожищенського району, де дівчину збив автомобіль. Без свідомості (кома ІІ ст.) дівчина була доставлена в лікарню бригадою швидкої допомоги, - пише Район.Рожище.

Пост із закликом про допомогу у пабліку Рожищенський часопис. Інформаційний портал розмістила Анютка Мартинюк.

"На даний час Софія находиться в комі вже 3-ій місяць. Потрібно продивжити почату реабілітацію в центрі "Модричі" (с. Модричі, Дрогобицький район, Львівська область) . 1 день реабілітаціх коштує 3700 грн.

Коштів у рідних залишилось до 18.07.2018р, лікарі кажуть, що потрібно ще 2-3 місяці реабілітації.

Батькі, рідні та близькі дуже просять допомогти врятувати Софійці життя!

Для допомоги: Приватбанк: 5168 7573 3503 2142 (Поліщук Юрій Михайлович, брат)", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що у Рожищі 16 червня під час благодійного концерту збирали кошти на лікування дівчини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кошти, лікування, Рожище, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вночі горіла літня кухня
Сьогодні, 09:45
Чемпіонат України з легкої атлетики у Луцьку: перші перемоги
Сьогодні, 09:38
Волинян просять допомогти 17-річній дівчині, яка постраждала в аварії
Сьогодні, 09:27
Повідомили, коли і де поховають загиблого бійця з 14-ої бригади
Сьогодні, 09:05
Наступного року у Луцьку відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 09:03
Схожі новини
Маленька волинянка потребує коштів для лікування Маленька волинянка потребує коштів для лікування
20 березень, 18:01
Онкохворій волинянці потрібна допомога Онкохворій волинянці потрібна допомога
17 липень, 10:46
Багатодітна волинянка, у якої згорів будинок, просить допомоги Багатодітна волинянка, у якої згорів будинок, просить допомоги
13 липень, 14:40
«Моє серце розривається», - мама хворого на рак 5-річного волинянина «Моє серце розривається», - мама хворого на рак 5-річного волинянина
06 липень, 09:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чекав на російські танки і обзивав всіх «сатаною»: у Рівному затримали хулігана. ВІДЕО
Сьогодні, 10:21
 0
На «Ягодині» затримали жінку, яку розшукувала поліція
Сьогодні, 09:59
 0
На Волині вночі горіла літня кухня
Сьогодні, 09:45
 0
Чемпіонат України з легкої атлетики у Луцьку: перші перемоги
Сьогодні, 09:38
 0
Волинян просять допомогти 17-річній дівчині, яка постраждала в аварії
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8