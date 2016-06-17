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Чемпіонат України з легкої атлетики у Луцьку: перші перемоги

Чемпіонат України з легкої атлетики у Луцьку: перші перемоги
У перший день чемпіонату України з легкої атлетики, який 18 липня стартував в Луцьку, було розіграно шість комплектів нагород.

У бар'єрному спринті перемоги, підтвердивши свої нормативи на головний старт сезону - чемпіонат Європи, отримали киянин Артем Шаматрін і представниця Київської області Ганна Плотіцина, - пише Корреспондент.

Причому Артем при цьому встановив ще й особистий рекорд - 13,80. Також "PB" підкорився срібному призеру, ще одному столичному спортсмену Богдану Чорномазому (13,91), а на третю сходинку п'єдесталу пошани тут піднявся багатоборець із Запоріжжя Олексій Касьянов (13,99).

Ганна Плотіцина перемогла з часом 13,24, а в попередньому забігу була ще швидшою - 13,19. Срібний призер киянка Ганна Чубковцова в півфіналі вклалася в берлінський норматив ЕА (13,23), але, на жаль, зарахований він не буде, оскільки вітер під час забігу був +2,5 м/с. До речі, також через вітер (+3,2 м/с) не потрапить до реєстру результат переможниці кваліфікації в стрибках в довжину киянки Христини Гришутіної - 6.71, але у неї вже є норматив на ЧЄ.

У штовханні ядра перемоги святкували представники Київської області Ольга Голодна (16.84) і Віктор Самолюк (19.12), в бігу на 10000 метрів у чоловіків - киянин Микола Нижник (29.23,46), а в стрибках з жердиною у чоловіків - дніпрянин Іван Єрьомін (5.30). Єдиний вітчизняний жердинник, який має норматив на Берлін (5.55), Владислав Малихін з результатом 5.20 отримав лише бронзу, поступившись у пробах ще й Кирилу Кіру.

Відбулася в перший день чемпіонату України також низка кваліфікаційних змагань. Серед них відзначимо в першу чергу забіги жінок на 400 метрів. У цій дисципліні, нагадаємо, відразу 9 українок мають нормативи на чемпіонат Європи. І чотирьом з них вже в попередньому забігу вдалося його підтвердити - Тетяні Мельник (52,42), Ганні Рижиковій (52,44), Аліні Логвиненко (52,58) і Ользі Ляховій (53,14).

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Теги: чемпіонат, легка атлетика, Луцьк, результати
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