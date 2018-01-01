На «Ягодині» затримали жінку, яку розшукувала поліція





Жінка знаходилася у розшуку за порушення ст.185 КК України, а саме за крадіжку.



Особу встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції.

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