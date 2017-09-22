Обирають нову громадську раду при Волинській ОДА





Установчі збори представників інститутів громадянського суспільства, які є кандидатами до складу громадської ради, розпочалися вранці 19 липня.



Із 60 кандидатів, які попередньо зголосилися на участь в установчих зборах, прийшли і зареєструвалися 53.



Тож наразі тривають установчі збори, останнім питанням порядку денного яких є обрання нового складу громадської ради при ОДА.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку формують новий склад громадської ради при Волинській облдержадміністрації.Установчі збори представників інститутів громадянського суспільства, які є кандидатами до складу громадської ради, розпочалися вранці 19 липня.Із 60 кандидатів, які попередньо зголосилися на участь в установчих зборах, прийшли і зареєструвалися 53.Тож наразі тривають установчі збори, останнім питанням порядку денного яких є обрання нового складу громадської ради при ОДА.

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