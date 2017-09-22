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Обирають нову громадську раду при Волинській ОДА

Обирають нову громадську раду при Волинській ОДА
У Луцьку формують новий склад громадської ради при Волинській облдержадміністрації.

Установчі збори представників інститутів громадянського суспільства, які є кандидатами до складу громадської ради, розпочалися вранці 19 липня.

Із 60 кандидатів, які попередньо зголосилися на участь в установчих зборах, прийшли і зареєструвалися 53.

Тож наразі тривають установчі збори, останнім питанням порядку денного яких є обрання нового складу громадської ради при ОДА.

Обирають нову громадську раду при Волинській ОДА
Обирають нову громадську раду при Волинській ОДА


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Теги: Волинська ОДА, громадська рада
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