Обирають нову громадську раду при Волинській ОДА
Сьогодні, 10:51
У Луцьку формують новий склад громадської ради при Волинській облдержадміністрації.
Установчі збори представників інститутів громадянського суспільства, які є кандидатами до складу громадської ради, розпочалися вранці 19 липня.
Із 60 кандидатів, які попередньо зголосилися на участь в установчих зборах, прийшли і зареєструвалися 53.
Тож наразі тривають установчі збори, останнім питанням порядку денного яких є обрання нового складу громадської ради при ОДА.
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Установчі збори представників інститутів громадянського суспільства, які є кандидатами до складу громадської ради, розпочалися вранці 19 липня.
Із 60 кандидатів, які попередньо зголосилися на участь в установчих зборах, прийшли і зареєструвалися 53.
Тож наразі тривають установчі збори, останнім питанням порядку денного яких є обрання нового складу громадської ради при ОДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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