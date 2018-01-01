На Волині у пожежі горів дерев’яний будинок
Сьогодні, 11:09
У селі Хорлупи Ківерцівського району горів дерев’яний житловий будинок.
Про це інформує УДСНС України у Волинській області.
Так, рятувальники міста Ківерці разом із працівниками місцевих пожежних команд сіл Олика та Цумань спільно ліквідували пожежу.
Вогнем знищено вісімдесят відсотків житлового будинку.
Ймовірна причина пожежі - несправність пічного опалення.
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Про це інформує УДСНС України у Волинській області.
Так, рятувальники міста Ківерці разом із працівниками місцевих пожежних команд сіл Олика та Цумань спільно ліквідували пожежу.
Вогнем знищено вісімдесят відсотків житлового будинку.
Ймовірна причина пожежі - несправність пічного опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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