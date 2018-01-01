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На Волині у пожежі горів дерев’яний будинок

На Волині у пожежі горів дерев’яний будинок
У селі Хорлупи Ківерцівського району горів дерев’яний житловий будинок.

Про це інформує УДСНС України у Волинській області.

Так, рятувальники міста Ківерці разом із працівниками місцевих пожежних команд сіл Олика та Цумань спільно ліквідували пожежу.

Вогнем знищено вісімдесят відсотків житлового будинку.

Ймовірна причина пожежі - несправність пічного опалення.

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Теги: пожежа
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