На Волині у пожежі горів дерев’яний будинок





Про це інформує УДСНС України у Волинській області.



Так, рятувальники міста Ківерці разом із працівниками місцевих пожежних команд сіл Олика та Цумань спільно ліквідували пожежу.



Вогнем знищено вісімдесят відсотків житлового будинку.



Ймовірна причина пожежі - несправність пічного опалення.

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