День міста у Луцьку хочуть святкувати у вересні
Сьогодні, 11:17
У Луцьку вирішили перенести святкування Дня міста на вересень.
Про це йшлося у четвер, 19 липня, під час засідання постійної комісії міськради з питань комунального майна та приватизації, - пише Волинська правда.
Начальник відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова розповіла, що у зв’язку зі зверненням представників Київського патріархату щодо перенесення дати святкування Дня міста з 24 серпня на 22 травня, працівники міськради провели опитування.
«Опитування проводили на сайті протягом травня-червня. У цьому опитуванні взяли участь 326 осіб. 40% проголосували за те, щоб святкувати День міста у вересні. Тому ми розробили такий проект рішення», – сказала Олена Макарова.
Під час обговорення депутати погодилися, що хоча й 22 травня вшановують Святого Миколая Чудотворця (покровителя міста), але в ці дні сталася трагедія поблизу Волновахи. Оскільки для Луцька та для Волині ці дні є жалобними, то проведення будь-яких масових заходів буде неетичним.
Депутати міськради підтримали проект рішення щодо святкування Дня міста у вересні.
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Про це йшлося у четвер, 19 липня, під час засідання постійної комісії міськради з питань комунального майна та приватизації, - пише Волинська правда.
Начальник відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова розповіла, що у зв’язку зі зверненням представників Київського патріархату щодо перенесення дати святкування Дня міста з 24 серпня на 22 травня, працівники міськради провели опитування.
«Опитування проводили на сайті протягом травня-червня. У цьому опитуванні взяли участь 326 осіб. 40% проголосували за те, щоб святкувати День міста у вересні. Тому ми розробили такий проект рішення», – сказала Олена Макарова.
Під час обговорення депутати погодилися, що хоча й 22 травня вшановують Святого Миколая Чудотворця (покровителя міста), але в ці дні сталася трагедія поблизу Волновахи. Оскільки для Луцька та для Волині ці дні є жалобними, то проведення будь-яких масових заходів буде неетичним.
Депутати міськради підтримали проект рішення щодо святкування Дня міста у вересні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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