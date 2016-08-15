День міста у Луцьку хочуть святкувати у вересні





Про це йшлося у четвер, 19 липня, під час засідання постійної комісії міськради з питань комунального майна та приватизації, - пише



Начальник відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова розповіла, що у зв’язку зі зверненням представників Київського патріархату щодо перенесення дати святкування Дня міста з 24 серпня на 22 травня, працівники міськради провели опитування.



«Опитування проводили на сайті протягом травня-червня. У цьому опитуванні взяли участь 326 осіб. 40% проголосували за те, щоб святкувати День міста у вересні. Тому ми розробили такий проект рішення», – сказала Олена Макарова.



Під час обговорення депутати погодилися, що хоча й 22 травня вшановують Святого Миколая Чудотворця (покровителя міста), але в ці дні сталася трагедія поблизу Волновахи. Оскільки для Луцька та для Волині ці дні є жалобними, то проведення будь-яких масових заходів буде неетичним.



Депутати міськради

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вирішили перенести святкування Дня міста на вересень.Про це йшлося у четвер, 19 липня, під час засідання постійної комісії міськради з питань комунального майна та приватизації, - пише Волинська правда Начальник відділу зв’язків з громадськістюрозповіла, що у зв’язку зі зверненням представників Київського патріархату щодо перенесення дати святкування Дня міста з 24 серпня на 22 травня, працівники міськради провели опитування.«Опитування проводили на сайті протягом травня-червня. У цьому опитуванні взяли участь 326 осіб. 40% проголосували за те, щоб святкувати День міста у вересні. Тому ми розробили такий проект рішення», – сказала Олена Макарова.Під час обговорення депутати погодилися, що хоча й 22 травня вшановують Святого Миколая Чудотворця (покровителя міста), але в ці дні сталася трагедія поблизу Волновахи. Оскільки для Луцька та для Волині ці дні є жалобними, то проведення будь-яких масових заходів буде неетичним.Депутати міськради підтримали проект рішення щодо святкування Дня міста у вересні

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