вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У кінотеатрі Premier City – прем'єра фільму «Місія неможлива»*

У кінотеатрі Premier City – прем'єра фільму «Місія неможлива»*
У кінотеатрі Premier City стартував продаж квитків на допрем'єрний фільму "Місія неможлива: Флаут".

Допрем'єрний показ відбудеться 25 липня, а прем’єра в Україні - 26 липня.

Квитки можна придбати в касі кінотеатру або за посиланням:
https://vkino.ua/ua/show/6890-misiya-nemozhliva-folaut/lutsk/premiercity



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Premier City, фільм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як підписати декларацію з лікарем: у Луцьку розробили спеціальну листівку*
Сьогодні, 18:02
Ковельські медики отримали у подарунок «швидку». ФОТО
Сьогодні, 17:53
У кінотеатрі Premier City – прем'єра фільму «Місія неможлива»*
Сьогодні, 17:37
Ми відкриті і готові до спілкування: міністр зустрівся із молоддю у Луцьку
Сьогодні, 17:01
У Луцьку просять заборонити муніципалам зносити кіоски, - петиція
Сьогодні, 16:58
Схожі новини
«Premier City» запрошує на прем’єру фільму «Кіборги» «Premier City» запрошує на прем’єру фільму «Кіборги»
05 грудень, 2017, 18:38
Лучан запрошують в «Premier City» на шоу-прем’єру сімейного фільму* Лучан запрошують в «Premier City» на шоу-прем’єру сімейного фільму*
21 листопад, 2017, 20:29
У Premier City – прем'єра «Монстри на канікулах-3»* У Premier City – прем'єра «Монстри на канікулах-3»*
12 липень, 17:37
У Premier City – додаткові знижки* У Premier City – додаткові знижки*
21 червень, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому українці їдуть навчатися до Польщі*
Сьогодні, 13:05
 1
Як підписати декларацію з лікарем: у Луцьку розробили спеціальну листівку*
Сьогодні, 18:02
 0
Ковельські медики отримали у подарунок «швидку». ФОТО
Сьогодні, 17:53
 0
У кінотеатрі Premier City – прем'єра фільму «Місія неможлива»*
Сьогодні, 17:37
 0
Ми відкриті і готові до спілкування: міністр зустрівся із молоддю у Луцьку
Сьогодні, 17:01
 0
Медіа
відео
1/8