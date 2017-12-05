У кінотеатрі Premier City – прем'єра фільму «Місія неможлива»*
Сьогодні, 17:37
У кінотеатрі Premier City стартував продаж квитків на допрем'єрний фільму "Місія неможлива: Флаут".
Допрем'єрний показ відбудеться 25 липня, а прем’єра в Україні - 26 липня.
Квитки можна придбати в касі кінотеатру або за посиланням:
https://vkino.ua/ua/show/6890-misiya-nemozhliva-folaut/lutsk/premiercity
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Допрем'єрний показ відбудеться 25 липня, а прем’єра в Україні - 26 липня.
Квитки можна придбати в касі кінотеатру або за посиланням:
https://vkino.ua/ua/show/6890-misiya-nemozhliva-folaut/lutsk/premiercity
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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