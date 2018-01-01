Дитинство в семи колах пекла: просять привітати доньку загиблого волинського «кіборга»

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Свій перший серйозний ювілей - 10-річчя уже скоро святкуватиме. Вона – донька військовослужбовця 80-ої окремої десантно-штурмової бригади Грошева Олександра Івановича, який безвісти зник 20 січня 2015 року під час боїв за летовище м. Донецьк, був опізнаний за ДНК-експертизою та похований у рідному селі 22 червня 2015 р.Багатодітний батько посмертно нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня та нагрудним знаком “За оборону Донецького аеропорту”.Юна Маргарита нині закінчила 4 клас. Розповідає, що бере участь у шкільних святах і їй це подобається. Дівчинка любить співати, танцювати, відвідує гурток «Умілі ручки». Серед шкільних предметів школярці найбільше подобається література та інформатика, проте важко дається математика.У майбутньому дівчина мріє побувати у всіх країнах світу, а ще стати фотографом, хоча ніколи не тримала в руках професійну фотокамеру. Дякуючи волонтерам, наша іменинниця уже встигла відвідати Болгарію, Чехію, Туніс та Іспанію. З радістю розповідає про приємні враження, котрі залишаться у її пам’яті назавжди. Найбільше сподобалося Марго тепле та красиве море, і те, що воно постійно змінювало колір. Але приваблювало і все інше: аквапарк, харчування, архітектура і люди. Як і кожна дівчина, вона мріє побачити Париж, особливо Ейфелеву вежу.Ще одна мрія Маргарити – зустрітися з Тіною Кароль, яка є її улюбленою співачкою.Донька Героя розповіла й про те, що вона дуже любить тварин – котиків, собак, хом’ячків, морських свинок. У неї є морська свинка «Рижик», яка, за її словами, дуже цікава, вона пищить, коли просить їсти. Також Маргарита – щаслива власниця собачки «Каштанки», котра виконує команду «сидіти» та подає лапу, так вона вітається, коли дівчина приходить додому. Є і котик «Мурчик», він дуже гордиться, коли зловить мишку. Загалом наша іменинниця радіє кожному дню, як більшість її однолітків.Проте є у житті дівчинки і неприємні моменти: вона має проблеми зі слухом - боїться, так як і мама, його втратити.Маргарита дуже любить свою неньку, вважає її своїм авторитетом, каже, що матуся - найкраща у світі, ніжна, дбайлива. Донька завжди допомагає неньці по господарству та у полі, поливає квіти, прибирає в кімнаті і завжди турбується про манших братика та сестричок.Маргарита дуже енергійна, їй ще хочеться і мультики подивитися, і побігати, але не завжди є час. Вона вже вміє і тортики пекти, і пироги, і їсти може зварити, достойна донька-помічниця у всьому, адже мама дівчинки пенсіонерка, має інвалідність ІІІ групи. А ще Маргариту так поводитися зобов’язує статус старшої сестри, у неї є сестричка Діана, вона першокласниця, тому потрібно їй допомагати вчити уроки, зібрати у школу. Є менший братик Міша, його вона виховує, як справжнього чоловіка, а нещодавно навчила його їздити на велосипеді. Є ще менша сестричка Анжеліка, яка ще не розмовляє, хіба на своїй мові, ніжно посміхається, але вже потребує уваги та піклування Маргаритки.Маргарита по-дорослому говорить і про Україну: «Це моя, дорога серцю, Батьківщина. Іншої такої більше ніде немає і не буде. Найбільше про що мрію, щоб був мир, і щоб діти ніколи не втрачали своїх татусів, а мами синів».Мама дівчинки Ніна неймовірно щаслива, що у неї є така красуня та помічниця. Але страждає, бо не може забезпечити діток усім необхідним. Ніна розповідає, що частину державної допомоги по втраті годувальника вона отримала, живе лише на пенсію, тому далеко не в змозі звести кінці з кінцями. Найважче тому, що родина не має власного житла. Вони проживають разом з мамою та братом у аварійному будинку покійного дідуся, де немає елементарних побутових зручносі, усі необхідні розміри ми вказали. Тому родина не відмовиться від підтримки небайдужих людей.: Грошева Маргарита - 10 років (22.06.2008). Любомльський р-н. Зріст: 143; Розмір взуття: 37.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.