Криваву ДТП в центрі Харкова не можна було відвернути, - експерт

Смертельній ДТП в центрі Харкова не можна було запобігти, так як обидва водії порушили правила дорожнього руху.Про це заявив, який проводив автотехнічну експертизу, передає видання Уніан з посиланням на NewsRoom.На думку чоловіка,, який перебував за кермом Volkswagen Touareg, не зупинився на лінії світлофора і почав рух на миготливий жовтий сигнал.Загорівся зелений, коли підозрюваний вже виїхав на перехрестя.Водій Lexusтакож не стала гальмувати і рухалася на червоне. При цьому експерт заявив, що на відео не може встановити швидкість автомобілів."Коли Дронов міг рухатися на дозволяючий йому сигнал, то Lexus вже не міг зупинитися. ДТП запобігти не можна було. Небезпеку створили обидва водія, коли рухалися на заборонний сигнал світлофора", - заявив Ольхов.Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення "Лексуса" 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля "Фольксваген Туарег", за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення "Лексус" вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів.На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі.