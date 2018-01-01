Посеред Луцька в жінки знайшли наркотики
Сьогодні, 11:52
Волинські правоохоронці вилучили у 31-річної лучанки 14 таблеток, за зовнішніми ознаками схожі на наркотичні засоби.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
У середу, 18 липня, оперативники обласного управління Нацполіції спільно із працівниками підрозділів міністерства юстиції в області по вулиці Конякіна у Луцьку вилучили у 31-річної місцевої жительки 14 таблеток бупренорфіну, які відносяться до категорії наркотичних засобів.
Вилучене направили на дослідження.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
У середу, 18 липня, оперативники обласного управління Нацполіції спільно із працівниками підрозділів міністерства юстиції в області по вулиці Конякіна у Луцьку вилучили у 31-річної місцевої жительки 14 таблеток бупренорфіну, які відносяться до категорії наркотичних засобів.
Вилучене направили на дослідження.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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