Посеред Луцька в жінки знайшли наркотики





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



У середу, 18 липня, оперативники обласного управління Нацполіції спільно із працівниками підрозділів міністерства юстиції в області по вулиці Конякіна у Луцьку вилучили у 31-річної місцевої жительки 14 таблеток бупренорфіну, які відносяться до категорії наркотичних засобів.



Вилучене направили на дослідження.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.





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