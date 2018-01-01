вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Посеред Луцька в жінки знайшли наркотики

Посеред Луцька в жінки знайшли наркотики
Волинські правоохоронці вилучили у 31-річної лучанки 14 таблеток, за зовнішніми ознаками схожі на наркотичні засоби.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

У середу, 18 липня, оперативники обласного управління Нацполіції спільно із працівниками підрозділів міністерства юстиції в області по вулиці Конякіна у Луцьку вилучили у 31-річної місцевої жительки 14 таблеток бупренорфіну, які відносяться до категорії наркотичних засобів.

Вилучене направили на дослідження.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Посеред Луцька в жінки знайшли наркотики
Посеред Луцька в жінки знайшли наркотики
Посеред Луцька в жінки знайшли наркотики

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, кримінал, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Моторошна аварія на Волині: тіло хлопця вирізали з автівки
Сьогодні, 12:07
У Луцьку BMW збило 15-річного хлопця на мопеді
Сьогодні, 11:53
Посеред Луцька в жінки знайшли наркотики
Сьогодні, 11:52
Криваву ДТП в центрі Харкова не можна було відвернути, - експерт
Сьогодні, 11:49
Дитинство в семи колах пекла: просять привітати доньку загиблого волинського «кіборга»
Сьогодні, 11:47
Схожі новини
На Ягодині зловили чоловіка з метамфетаміном і «травичкою» На Ягодині зловили чоловіка з метамфетаміном і «травичкою»
17 липень, 18:22
Волиняни «пофестивалили» у Хрінниках з марихуаною та амфетаміном Волиняни «пофестивалили» у Хрінниках з марихуаною та амфетаміном
09 липень, 11:30
На Волині у жінки на городі знайшли посіви наркотичного маку На Волині у жінки на городі знайшли посіви наркотичного маку
26 червень, 11:10
У Луцьку за ніч зловили чотирьох чоловіків з наркотиками. ФОТО У Луцьку за ніч зловили чотирьох чоловіків з наркотиками. ФОТО
15 червень, 12:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Моторошна аварія на Волині: тіло хлопця вирізали з автівки
Сьогодні, 12:07
 0
У Луцьку BMW збило 15-річного хлопця на мопеді
Сьогодні, 11:53
 0
Посеред Луцька в жінки знайшли наркотики
Сьогодні, 11:52
 0
Криваву ДТП в центрі Харкова не можна було відвернути, - експерт
Сьогодні, 11:49
 0
Дитинство в семи колах пекла: просять привітати доньку загиблого волинського «кіборга»
Сьогодні, 11:47
 0
Медіа
відео
1/8