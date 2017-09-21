У Луцьку BMW збило 15-річного хлопця на мопеді





Інцидент трапився учора, 18 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом легковика перебував 35-річний лучанин. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із мопедом Yamaha, під керуванням 15-річного жителя Ківерцівського району.



Внаслідок ДТП водій мопеду отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Відродження автомобіль BMW 318 врізався у мопед Yamaha. У результаті автопригоди травмувався 15-річний водій мопеду.Інцидент трапився учора, 18 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом легковика перебував 35-річний лучанин. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із мопедом Yamaha, під керуванням 15-річного жителя Ківерцівського району.Внаслідок ДТП водій мопеду отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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