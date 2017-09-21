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У Луцьку BMW збило 15-річного хлопця на мопеді

У Луцьку BMW збило 15-річного хлопця на мопеді
У Луцьку на проспекті Відродження автомобіль BMW 318 врізався у мопед Yamaha. У результаті автопригоди травмувався 15-річний водій мопеду.

Інцидент трапився учора, 18 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом легковика перебував 35-річний лучанин. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із мопедом Yamaha, під керуванням 15-річного жителя Ківерцівського району.

Внаслідок ДТП водій мопеду отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.



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Теги: аварія, травма
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