У Рожищі авто на швидкості влетіло в паркан. ВІДЕО

У Рожищі авто на швидкості врізалося в огорожу.У неділю, 15 липня, близько 18:00, в Рожищі сталася ДТП, - пише Район. Рожище.На відео видно, що водій на автомобілі Volkswagen Рassat рухаючись з вулиці Шевченка, не пригальмовуючи «пролітає» головну дорогу та врізається в огорожу.За словами поліції, 34-річний Олександр не справився з керуванням. Ознак алкогольного сп'яніння не виявили. Водій компенсував заподіяну шкоду власнику.На водія склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна). Матеріали справи передали в суд.