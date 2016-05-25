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Спека повернеться: синоптики розповіли про погоду у найближчі дні

Спека повернеться: синоптики розповіли про погоду у найближчі дні
До середини наступного тижня практично по всій Україні встановиться суха і сонячна погода, повідомили в Гідрометцентрі.

Із суботи, 21 липня, частота дощів значно зменшиться, хоча ще залишається ймовірність короткочасних гроз по всій Україні. А вже до середи наступного тижня майже на всій території країни встановиться суха і сонячна погода, а стовпчики термометрів невблаганно полізуть вгору. Про це розповів директор українського Гідрометцентру Микола Кульбіда, - пише Сьогодні.

"Починаючи із суботи дощів стане значно менше. І до середини наступного тижня вони в основному будуть зосереджені на північному сході, тобто в деяких регіонах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, а також у Закарпатті. На інших територіях України очікувати наступного тривалого періоду з дощами кожен день, як це було протягом цього тижня, наступного тижня не слід. Температура в цілому підвищиться ще на пару градусів, і таких щоденних тривалих дощів не буде.

Що стосується температури, то вона з середини наступного тижня істотно підвищиться. А на півдні і південному сході України буде за +35 градусів", – зазначив Микола Кульбіда.

Водночас на сайті Гідрометцентру відображена ймовірність грозових короткочасних дощів по всій Україні на найближчі п'ять днів.


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Теги: спека, синоптики, прогноз, літо
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