Спека повернеться: синоптики розповіли про погоду у найближчі дні





Із суботи, 21 липня, частота дощів значно зменшиться, хоча ще залишається ймовірність короткочасних гроз по всій Україні. А вже до середи наступного тижня майже на всій території країни встановиться суха і сонячна погода, а стовпчики термометрів невблаганно полізуть вгору. Про це розповів директор українського Гідрометцентру Микола Кульбіда, - пише



"Починаючи із суботи дощів стане значно менше. І до середини наступного тижня вони в основному будуть зосереджені на північному сході, тобто в деяких регіонах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, а також у Закарпатті. На інших територіях України очікувати наступного тривалого періоду з дощами кожен день, як це було протягом цього тижня, наступного тижня не слід. Температура в цілому підвищиться ще на пару градусів, і таких щоденних тривалих дощів не буде.



Що стосується температури, то вона з середини наступного тижня істотно підвищиться. А на півдні і південному сході України буде за +35 градусів", – зазначив Микола Кульбіда.



Водночас на сайті Гідрометцентру відображена ймовірність грозових короткочасних дощів по всій Україні на найближчі п'ять днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До середини наступного тижня практично по всій Україні встановиться суха і сонячна погода, повідомили в Гідрометцентрі.Із суботи, 21 липня, частота дощів значно зменшиться, хоча ще залишається ймовірність короткочасних гроз по всій Україні. А вже до середи наступного тижня майже на всій території країни встановиться суха і сонячна погода, а стовпчики термометрів невблаганно полізуть вгору. Про це розповів директор українського Гідрометцентру, - пише Сьогодні "Починаючи із суботи дощів стане значно менше. І до середини наступного тижня вони в основному будуть зосереджені на північному сході, тобто в деяких регіонах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, а також у Закарпатті. На інших територіях України очікувати наступного тривалого періоду з дощами кожен день, як це було протягом цього тижня, наступного тижня не слід. Температура в цілому підвищиться ще на пару градусів, і таких щоденних тривалих дощів не буде.Що стосується температури, то вона з середини наступного тижня істотно підвищиться. А на півдні і південному сході України буде за +35 градусів", – зазначив Микола Кульбіда.Водночас на сайті Гідрометцентру відображена ймовірність грозових короткочасних дощів по всій Україні на найближчі п'ять днів.

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