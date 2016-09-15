Чому українці їдуть навчатися до Польщі*
Сьогодні, 13:05
Україна впродовж 21 століття підписала міжурядові угоди з 20 державами угоди щодо підтвердження дипломів. До них входять Пoльща, Бoлгарія, Угoрщина, Мoнгoлія, Грузія, Пeру, В’єтнам, Естoнія, Лівія, Екватoріальна Гвінeя, Слoваччина та країни СНД.
Також є Гаагська та Лісабонська конвенції, які мали забезпечити визнання українського освітнього документу в США та країнах ЄС. Одним із каталізаторів підписання було приєдналася України до Болонської системи, що покликана привести до єдиного стандарту освітні заклади Європи.
Щоправда Болонська система в Україні наразі впроваджена не до кінця, тому повного визнання освітніх документів не відбулось. На роботу за кордоном з українськими дипломами часто не беруть через різні вимоги до освіти. У Великобританії, Австрії, Німеччині та США, які є популярними напрямками для українців, процедура визнання дипломів ускладнюється необхідністю підтвердження кваліфікації або перенавчання.
Польські дипломи для українців
“Через це українці все частіше обирають Польщу з метою отримання якісної освіти за європейськими стандартами. З 2013 року їх кількість зросла у чотири рази майже до 35,5 тисяч студентів”, - зазначають в Українсько-Польському Центрі Освіт UniverPl.
Навчання за кордоном в Польщі для українців має ряд беззаперечних переваг:
- освітня система Польщі визнана в світі однією з найкращих;
польські дипломи визнаються в більшості країн світу без підтверджень;
- вищі навчальні заклади Польщі впроваджують програми, що дають можливість студентам отримувати освіту в іншій країні сроком до одного року;
- польська мова дається легко через лексичну схожість з українською, а велика кількість поляків вільно розуміють українську;
- іноземні студенти отримують стипендію;
- вартість проживання і харчування у Польщі значно нижча за показники європейських країн;
- висока вірогідність влаштуватися на роботу до європейської компанії після закінчення навчання.
Вартість навчання у Польщі
Середня вартість навчання у американському чи західноєвропейському вищі становитиме близько 6-7 тисяч доларів. Якщо ж розглядати вищу планку вартості освіти, то вона перевищує 40 тисяч доларів на рік. Польська освіта більш лояльна в цьому питанні – вартість року навчання починається від тисячі євро. Важливо відмітити, що якість освіти в обох випадках однаково висока, відповідає світовим та європейським стандартам.
Безкоштовна освіта у Польщі
Безкоштовне навчання в польщі для українців з UniverPL також можливе. Деякі виші Польщі виділяють певну кількість бюджетних місць для студентів, що прибули з країн, які не входять до складу ЄС. Потрапити до цього списку вкрай важко, а інколи і неможливо.
Ще одним способом є отримання гранту на навчання, який у поєднанні зі знижками університетів може дати навіть 100% знижку на навчання. На цей варіант можуть розраховувати тільки ті абітурієнти, які мають дуже високий рівень знань та навчальних здібностей.
“Третій спосіб отримання безкоштовної освіти у Польщі - за допомогою карти поляка. Це спеціальний документ, який підтверджує польське коріння особи (хтось у роді був поляком). Такий шлях отримання освіти є найбільш простим та реальним”, - зазначають в UniverPl.
Четвертий спосіб - вступ до технікуму чи училища. Навчання у цих закладах у Польщі є безкоштовними для всіх. По завершенні можна спробувати вступити до університету на загальних підставах.
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Також є Гаагська та Лісабонська конвенції, які мали забезпечити визнання українського освітнього документу в США та країнах ЄС. Одним із каталізаторів підписання було приєдналася України до Болонської системи, що покликана привести до єдиного стандарту освітні заклади Європи.
Щоправда Болонська система в Україні наразі впроваджена не до кінця, тому повного визнання освітніх документів не відбулось. На роботу за кордоном з українськими дипломами часто не беруть через різні вимоги до освіти. У Великобританії, Австрії, Німеччині та США, які є популярними напрямками для українців, процедура визнання дипломів ускладнюється необхідністю підтвердження кваліфікації або перенавчання.
Польські дипломи для українців
“Через це українці все частіше обирають Польщу з метою отримання якісної освіти за європейськими стандартами. З 2013 року їх кількість зросла у чотири рази майже до 35,5 тисяч студентів”, - зазначають в Українсько-Польському Центрі Освіт UniverPl.
Навчання за кордоном в Польщі для українців має ряд беззаперечних переваг:
- освітня система Польщі визнана в світі однією з найкращих;
польські дипломи визнаються в більшості країн світу без підтверджень;
- вищі навчальні заклади Польщі впроваджують програми, що дають можливість студентам отримувати освіту в іншій країні сроком до одного року;
- польська мова дається легко через лексичну схожість з українською, а велика кількість поляків вільно розуміють українську;
- іноземні студенти отримують стипендію;
- вартість проживання і харчування у Польщі значно нижча за показники європейських країн;
- висока вірогідність влаштуватися на роботу до європейської компанії після закінчення навчання.
Вартість навчання у Польщі
Середня вартість навчання у американському чи західноєвропейському вищі становитиме близько 6-7 тисяч доларів. Якщо ж розглядати вищу планку вартості освіти, то вона перевищує 40 тисяч доларів на рік. Польська освіта більш лояльна в цьому питанні – вартість року навчання починається від тисячі євро. Важливо відмітити, що якість освіти в обох випадках однаково висока, відповідає світовим та європейським стандартам.
Безкоштовна освіта у Польщі
Безкоштовне навчання в польщі для українців з UniverPL також можливе. Деякі виші Польщі виділяють певну кількість бюджетних місць для студентів, що прибули з країн, які не входять до складу ЄС. Потрапити до цього списку вкрай важко, а інколи і неможливо.
Ще одним способом є отримання гранту на навчання, який у поєднанні зі знижками університетів може дати навіть 100% знижку на навчання. На цей варіант можуть розраховувати тільки ті абітурієнти, які мають дуже високий рівень знань та навчальних здібностей.
“Третій спосіб отримання безкоштовної освіти у Польщі - за допомогою карти поляка. Це спеціальний документ, який підтверджує польське коріння особи (хтось у роді був поляком). Такий шлях отримання освіти є найбільш простим та реальним”, - зазначають в UniverPl.
Четвертий спосіб - вступ до технікуму чи училища. Навчання у цих закладах у Польщі є безкоштовними для всіх. По завершенні можна спробувати вступити до університету на загальних підставах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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