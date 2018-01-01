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Подробиці моторошної аварії на Волині, у якій загинув хлопець. ФОТО

Подробиці моторошної аварії на Волині, у якій загинув хлопець. ФОТО
Поблизу селища Голоби у Ковельському районі автомобіль Volkswagen зіткнувся з вантажівкою. В результаті ДТП загинув молодий чоловік.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 19 липня, - інформує ГУНП Волинського області.

Перебуваючи за кермом Volkswagen, 21-річний мешканець Рівненської області виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажівкою Scania під керуванням 51-річного жителя Івано-Франківської області. Внаслідок автопригоди водій легковика загинув.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування під час якого будуть з’ясовані усі обставини автопригоди.

Подробиці моторошної аварії на Волині, у якій загинув хлопець. ФОТО
Подробиці моторошної аварії на Волині, у якій загинув хлопець. ФОТО
Подробиці моторошної аварії на Волині, у якій загинув хлопець. ФОТО




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Теги: аварія, Волинь, Голоби
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