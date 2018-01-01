У Луцьку пільговикам безкоштовно даватимуть дрова на зиму





Відповідне розпорядження з'явилось на сайті



Так, відповідно до документу одинокі, малозабезпечені мешканці міста, сім'ї учасників АТО, а також сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах отримають безкоштовно дрова.



"Комунальному підприємству «Парки та сквери м. Луцька» (Феденчук Б.М.) безкоштовно забезпечити одиноких, малозабезпечених мешканців міста, сім’ї учасників антитерористичної операції згідно з додатком 1, та сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах, згідно з додатком 2, дровами в загальній кількості 280 м3, одержаними від видалення дерев на території міста, на опалювальний сезон 2018-2019 років.



Наразі у списку сімей, які претендують на безплатні дрова - 35 людей.

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