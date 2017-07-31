У Володимирі новонародженим даруватимуть «пакунок малюка»
Сьогодні, 19:34
У Володимирі-Волинському усім новонародженим при виписці даватимуть «пакунок малюка».
Уряд 20 червня затвердив порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”., - пише Буг.
Допомога «пакунок малюка» є одноразовою безповоротною адресною соціальною допомогою. Надання такої допомоги передбачено всім сім’ям, в яких дитина народиться з 1 вересня 2018 року.
Як повідомили в Управлінні соціального захисту населення Володимир-Волинського міськвиконкому, допомога надаватиметься на кожну новонароджену дитину. Видача “пакунка малюка” відбуватиметься під час виписки новонародженої дитини з пологового будинку.
Вартість одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” без урахування витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов’язаних з комплектуванням пакунків і доставки їх до пологових будинків (відділень) усіх форм власності, становитиме близько 5 тис. гривень.
Зазначена допомога фінансуватиметься за рахунок коштів державного бюджету. Фінансовий ресурс, необхідний для закупівлі “пакунків малюка” становить більше 19 млн. гривень.
Прогнозована кількість жінок, які перебувають на обліку у жіночих консультаціях і планують народити дитину протягом вересня-грудня 2018 року складе близько 4 тисяч осіб по Волинській області.
На сьогодні управлінням соціального захисту населення міськвиконкому здійснюється підготовча робота для своєчасної реалізації Урядового рішення.
Нагадаємо, при народженні дитини у Ковелі також вручатимуть «пакунок малюка».
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Уряд 20 червня затвердив порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”., - пише Буг.
Допомога «пакунок малюка» є одноразовою безповоротною адресною соціальною допомогою. Надання такої допомоги передбачено всім сім’ям, в яких дитина народиться з 1 вересня 2018 року.
Як повідомили в Управлінні соціального захисту населення Володимир-Волинського міськвиконкому, допомога надаватиметься на кожну новонароджену дитину. Видача “пакунка малюка” відбуватиметься під час виписки новонародженої дитини з пологового будинку.
Вартість одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” без урахування витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов’язаних з комплектуванням пакунків і доставки їх до пологових будинків (відділень) усіх форм власності, становитиме близько 5 тис. гривень.
Зазначена допомога фінансуватиметься за рахунок коштів державного бюджету. Фінансовий ресурс, необхідний для закупівлі “пакунків малюка” становить більше 19 млн. гривень.
Прогнозована кількість жінок, які перебувають на обліку у жіночих консультаціях і планують народити дитину протягом вересня-грудня 2018 року складе близько 4 тисяч осіб по Волинській області.
На сьогодні управлінням соціального захисту населення міськвиконкому здійснюється підготовча робота для своєчасної реалізації Урядового рішення.
Нагадаємо, при народженні дитини у Ковелі також вручатимуть «пакунок малюка».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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