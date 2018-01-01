Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*

«Струмочок 2», який знаходиться у селі Струмівка поблизу Луцька.



Будівництво нового житлового комплексу анонсував на початку липня директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, - пише



Саме зі зведення житлового комплексу «Струмочок» рівно 5 років тому стартувала історія цієї компанії. «Інвестор» першим розпочав зведення таунхаусів у передмісті Луцька.



Забудовник прагнув створити атмосферу затишку, безпеки, спокою та абсолютного комфорту і це стало новим трендом на ринку нерухомості Волині. Тож нині, таунхауси, які зводить «Інвестор» користуються неабиякою популярністю серед клієнтів.



Тому забудовник вирішив продовжити малоповерхове будівництво у Струмівці і звести новий ЖК «Струмочок 2». Проте, це буде більш масштабна забудова цілого мікрорайону з продуманою інфраструктурою, яка значно покращить якість життя у передмісті Луцька. До слова, місце розташування ЖК «Струмочок» дуже вдале – зовсім поруч ліс, а до центру міста машиною можна дістатись всього за 15 хв.







Зокрема, «Струмочок 2» планують збудувати на ділянці площею понад 7 га, де розміститься 118 таунхаусів, 9 котеджів та багатоквартирні будинки на 140 помешкань. Згідно проекту «Інвестор» за 4 роки планує звести у Струмівці понад 25 тисяч квадратних метрів надсучасного житла.



«Наразі вже розпочато будівництво перших 24 таунхаусів та 6 котеджів, які заплановано здати в експлуатацію вже в ІІ кварталі 2020 року. Територія ЖК «Струмочок 2» буде під охороною та відео наглядом.



За нашим задумом, у ЖК «Струмочок 2» можна відкрити приватний дитячий садок, кав’ярню, аптеку і магазин. А ще – спортивний зал. Дуже хочеться, щоб мешканці відчували комфорт і затишок», - розповідає директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.







Окрім цього, на території ЖК «Струмочок 2» буде облаштовано великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну. Повсюди заплановані паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.



Як розповіли у відділі продажів компанії «Інвестор», разом з початком будівництва – стартував і продаж котеджів та таунхаусів у ЖК «Струмочок 2».



Щодо котеджів, то будівельна компанія вже почала зведення 6 приватних будинків 2 типів: площею 128,4 кв.м та 175,94 кв.м. Таким чином, клієнт зможе облаштувати власний будинок на свій смак та згідно своїх потреб.







А от таунхауси пропонуються трьох типів.



«Класичний» - це типовий проект таунхаусу на 130 кв.м., який вже перевірений часом.



Тип таунхауса «Сімейний» має площу 127 кв.м і. Згідно проекту планування, тут передбачено велику кухню-вітальню, а також окремі кімнатки для комфортного проживання родини з дітьми.



Третій вид таунхаусів стане ідеальним варіантом для молодої сім’ї – таунхаус «Затишний», площею 119 кв.м: простора вітальня, де можна весело проводити час з рідними та друзями, велика спальня і дитяча кімната, яку з легкістю можна зонувати для двох діток.







Контакти відділу продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



096 030 20 10



вул. Коперника, 13в, м. Луцьк.



[email protected]



www.investor.lutsk.ua



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