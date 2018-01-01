вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*

Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*
У липні стартувало будівництво житлового комплексу «Струмочок 2», який знаходиться у селі Струмівка поблизу Луцька.

Будівництво нового житлового комплексу анонсував на початку липня директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, - пише Перший.

Саме зі зведення житлового комплексу «Струмочок» рівно 5 років тому стартувала історія цієї компанії. «Інвестор» першим розпочав зведення таунхаусів у передмісті Луцька.

Забудовник прагнув створити атмосферу затишку, безпеки, спокою та абсолютного комфорту і це стало новим трендом на ринку нерухомості Волині. Тож нині, таунхауси, які зводить «Інвестор» користуються неабиякою популярністю серед клієнтів.

Тому забудовник вирішив продовжити малоповерхове будівництво у Струмівці і звести новий ЖК «Струмочок 2». Проте, це буде більш масштабна забудова цілого мікрорайону з продуманою інфраструктурою, яка значно покращить якість життя у передмісті Луцька. До слова, місце розташування ЖК «Струмочок» дуже вдале – зовсім поруч ліс, а до центру міста машиною можна дістатись всього за 15 хв.

Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*
Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*


Зокрема, «Струмочок 2» планують збудувати на ділянці площею понад 7 га, де розміститься 118 таунхаусів, 9 котеджів та багатоквартирні будинки на 140 помешкань. Згідно проекту «Інвестор» за 4 роки планує звести у Струмівці понад 25 тисяч квадратних метрів надсучасного житла.

«Наразі вже розпочато будівництво перших 24 таунхаусів та 6 котеджів, які заплановано здати в експлуатацію вже в ІІ кварталі 2020 року. Територія ЖК «Струмочок 2» буде під охороною та відео наглядом.

За нашим задумом, у ЖК «Струмочок 2» можна відкрити приватний дитячий садок, кав’ярню, аптеку і магазин. А ще – спортивний зал. Дуже хочеться, щоб мешканці відчували комфорт і затишок», - розповідає директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.

Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*
Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*
Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*


Окрім цього, на території ЖК «Струмочок 2» буде облаштовано великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну. Повсюди заплановані паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.

Як розповіли у відділі продажів компанії «Інвестор», разом з початком будівництва – стартував і продаж котеджів та таунхаусів у ЖК «Струмочок 2».

Щодо котеджів, то будівельна компанія вже почала зведення 6 приватних будинків 2 типів: площею 128,4 кв.м та 175,94 кв.м. Таким чином, клієнт зможе облаштувати власний будинок на свій смак та згідно своїх потреб.

Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*
Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*
Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*


А от таунхауси пропонуються трьох типів.

«Класичний» - це типовий проект таунхаусу на 130 кв.м., який вже перевірений часом.

Тип таунхауса «Сімейний» має площу 127 кв.м і. Згідно проекту планування, тут передбачено велику кухню-вітальню, а також окремі кімнатки для комфортного проживання родини з дітьми.

Третій вид таунхаусів стане ідеальним варіантом для молодої сім’ї – таунхаус «Затишний», площею 119 кв.м: простора вітальня, де можна весело проводити час з рідними та друзями, велика спальня і дитяча кімната, яку з легкістю можна зонувати для двох діток.

Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*
Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*
Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*


Контакти відділу продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

096 030 20 10

вул. Коперника, 13в, м. Луцьк.

[email protected]

www.investor.lutsk.ua

instagram.com/bud.investor

facebook.com/investorlutsk

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку через ремонт перекриють вулицю
Сьогодні, 14:34
Прекрасне місце для занять спортом, - міністр оцінив стадіон у селі на Волині
Сьогодні, 14:17
Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*
Сьогодні, 13:57
У Луцьку пільговикам безкоштовно даватимуть дрова на зиму
Сьогодні, 13:41
Подробиці моторошної аварії на Волині, у якій загинув хлопець. ФОТО
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Розповіли, як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО* Розповіли, як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*
12 липень, 13:28
Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька* Будівельна компанія «Інвестор» зведе новий житловий комплекс «Струмочок 2» поблизу Луцька*
03 липень, 11:32
Чому ковельчани обрали квартири у ЖК «Парковий квартал». ФОТО* Чому ковельчани обрали квартири у ЖК «Парковий квартал». ФОТО*
26 червень, 15:10
Показали, яким буде новий житловий квартал поблизу Луцька* Показали, яким буде новий житловий квартал поблизу Луцька*
23 червень, 10:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому українці їдуть навчатися до Польщі*
Сьогодні, 13:05
 1
У Володимирі відновив роботу ізолятор для затриманих
Сьогодні, 15:13
 0
Волинянину дали «умовне» за те, що мав нелегальні боєприпаси
Сьогодні, 15:10
 0
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
Сьогодні, 15:04
 0
Спорт у кожну громаду: у Княгининку добудовують «крутий» стадіон
Сьогодні, 14:50
 0
Медіа
відео
1/8