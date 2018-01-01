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Прекрасне місце для занять спортом, - міністр оцінив стадіон у селі на Волині

Прекрасне місце для занять спортом, - міністр оцінив стадіон у селі на Волині
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов оглянув стадіон у селі Боратин Луцького району - тут хочуть збудувати сучасний палац спорту, однак для цього потрібно залучити кошти із держбюджету.

Візит відбувся 19 липня.

Стадіон у Боратині визнавали одним із кращих в Україні, однак у селі і далі працюють над його оновленням. Його утримання щорічно вартує 200 тисяч гривень. Ці кошти виділяють із бюджету громади, адже тут тренуються аж 10 сільських команд. Окрім того, на стадіоні є 6 бігових доріжок, та вони не мають спеціального покриття.
Прекрасне місце для занять спортом, - міністр оцінив стадіон у селі на Волині
Прекрасне місце для занять спортом, - міністр оцінив стадіон у селі на Волині

«Ми хочемо розвивати легку атлетику. Фактично доріжки сьогодні готові, якщо класти резину, то є можливість проводити серйозні спортивні змагання. Попередні домовленості у нас є, зараз в області проводять відповідні розрахунки», - розповів голова Боратинської ОТГ Сергій Яручик.
Прекрасне місце для занять спортом, - міністр оцінив стадіон у селі на Волині

Спортивний комплекс має територію майже 5 га, тож голова ОТГ каже, що тут хочуть збудувати палац спорту. Для цього є змога виділити понад гектар землі.

«Хотілося б не тільки футбол, а різні види спорту розвивати», - підсумував посадовець. За його словами, покласти спеціальне покриття хочуть, аби тут будо більше можливостей займатися дітям. Тож Яручик запевнив міністра, що якщо проект вдасться реалізувати, то сільрада готова взяти на баланс отримання тренерів.
Прекрасне місце для занять спортом, - міністр оцінив стадіон у селі на Волині
Прекрасне місце для занять спортом, - міністр оцінив стадіон у селі на Волині

Вартість проекту - майже 100 млн грн, тож половину суми можуть виділити на умовах співфінансування із державного бюджету протягом кількох років.

«Це один із найращих спортивних комплексів взагалі у Східній Європі, сільських, мається на увазі. Це прекрасне місце, де можна займатися спортом насамперед дітям, мешканцям Боратина та об’єднаної територіальної громади», - зауважив Жданов. І хоч громада сама справляється із утриманням об’єкту, для розвитку їм потрібна фінансова допомога.
Прекрасне місце для занять спортом, - міністр оцінив стадіон у селі на Волині

«Ну, наприклад, ці доріжки. З точки зору зайняття спортом вони вбивчі для ніг, на них не можна займатися. Треба ставити нормальне поліуретанове покриття, яке дозволить там займатися на підготовчому рівні. Ми домовилися, що відповідний проект я думаю, буде реалізовано в цьому році, що тут будуть доріжки», - додав міністр молоді та спорту. Кошти на їх обладнання шукатимуть у ДФРР. Водночас щодо палацу спорту Жданов розповів, що область минулоріч подавала цей проект. Однак палац має поєднувати низку видів спорту, мати можливості прийняти певну кількість глядачів тощо, аби приймати змагання європейського рівня.
Прекрасне місце для занять спортом, - міністр оцінив стадіон у селі на Волині
Прекрасне місце для занять спортом, - міністр оцінив стадіон у селі на Волині

«Є питання, наскільки це далеко до Луцька і наскільки лучани та діти зможуть сюди їздити та займатися цими видами спорту», - мовив посадовець. Окрім того, обсяг субвенції, у рамках якої реконструюють подібні обєкти, у наступному році планують збільшити на 50 мільйонів гривень. Тож міністр рекомендував знову подавати проект у наступному році, аби конкурувати та залучити кошти.

За словами начальника відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА Ігоря Дмитришина, у палаці спорту, який запланували в Боратині, буде змога займатися футзалом, волейболом, гандболом та баскетболом.
Прекрасне місце для занять спортом, - міністр оцінив стадіон у селі на Волині
Прекрасне місце для занять спортом, - міністр оцінив стадіон у селі на Волині

«Окрім того, ми доповнили цей проект, внесли власну ініціативу, і у проекті передбачать легкоатлетичне покриття - 6 бігових доріжок, ями для стрибків, сектор для метання ядра та сектори для стрибків у довжину та висоту з жердиною», - мовив посадовець. Тож у разі зведення об’єкту в області з'явиться можливість проводити міжнародні змагання з легкої атлетики у зимовий період та проводити навчально-тренувальні збори в зимовий період.

Наразі волинські легкоатлети не мають змоги для тренувань у холодну пору року, тож змушені їздити на збори в інші області чи за кордон. На жаль, проект палацу спорту у цьому році не знайшов підтримки на державному рівні. Однак після розмови із профільним міністром Дмитришин зауважив, що у наступному році знову спробують залучити кошти.

«Ми маємо таку надію, що у перспективі цей проект підтримають», - резюмував Дмитришин.

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Теги: Ігор Жданов, міністр, стадіон, Боратин
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